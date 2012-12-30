خیر دروغین که در تهران و شهرهای استان مرکزی از مردم اخاذی می کرد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی زمانی افزود: با مراجعه یکی از شهروندان آشتیانی واظهارات وی مبنی بر اینکه دو نفر مذکر با هویت نا معلوم و دارای خودروی پژو نقره ای در پوشش فردی خیر از وی اخاذی کرده اند، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت و ماموران در تحقیقات گسترده در این زمینه به دو نفر غریبه که از چند روز پیش در آشتیان ساکن شده بودند مشکوک وآنان را تحت مراقبت قرار دادند.

وی افزود: متهم پس از دستگیری و انتقال به یگان دربازجویی های فنی به 5 فقره اخاذی و کلاهبرداری در شهرستان های آشتیان ،تفرش ،خنداب و تهران بزرگ اعتراف وپرونده ای در این خصوص تشکیل که تحت رسیدگی قرار گرفت.

زن کلاهبردار جلسات مذهبی شهر اراک دستگیر شد



خانمی که با حضور در جلسات مذهبی وادعای بیماری و داشتن فقر مالی اقدام به اخاذی و کلاهبرداری از شهروندان اراکی می کرد شناسایی و دستگیر شد .



رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: درپی کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه خانمی با هویت معلوم ضمن حضور در جلسات مذهبی با ادعای کذب مانند فقر مالی وداشتن بیماری سرطان و... از احساسات مذهبی و معنوی افراد شرکت کننده به ویژه خانمها سوأ استفاده و اقدام به شیادی می نماید، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.



سرهنگ احمد عباسی عنوان داشت: در تحقیقات میدانی مشخص شد زن شیاد با استفاده از این شگرد اقلام و کالاهای بسیار زیادی جمع آوری و در منزل خود دپوکرده و تعداد 10 مورد از وی اعلام شکایت شده است.

دستگیری سارق کیف قاپ در طرح مهار ماموران انتظامی دلیجان

ماموران انتظامی شهرستان دلیجان استان مرکزی پس از وقوع یک فقره کیف قاپی بلافاصله با اجرای طرح مهار سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان گفت: با توجه به افزایش سرقت های خرد در سطح شهرستان موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ حمزه امین نژاد اظهار داشت:با مشخص شدن جغرافیای جرم به محض اعلام یک مورد کیف قاپی از خانمی در خیابان ولیعصر بلافاصله طرح مهار در شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد و نهایتا یک نفر مظنون در این زمینه دستگیر شد که در بازرسی بدنی از متهم یک عدد کیف زنانه به همراه گوشی موبایل و مقداری وجه نقد کشف و ضبط شد.