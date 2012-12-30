9 دی رفراندوم مجددی بود که انقلاب را بیمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد موحد شامگاه شنبه در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت روز نهم دیماه و در مهدیه شهر محمدشهر برگزار شد، طی سخنانی به تبیین اوضاع و چگونگی بروز فتنه در سال 88 و حرکت عظیم و فوقالعاده مردم در حماسه 9 دی پرداخت.
امام جمعه شهرهای محمدشهر و مشکین دشت، فرماندهان حوزهها و پایگاههای مختلف بسیج استان البرز، شهردار و اعضای شورای شهر محمدشهر نیز از جمله مدعوین این مراسم بودند.
آیات قرآنی، بازتاب احوالات مؤمنین
حجت الاسلام موحد در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه رجوع به آیات قرآنی بازتاب احوالات امروزی مؤمنین را به خوبی بازگو میکند، اظهار داشت: رجوع به قرآن همواره میتواند راهنمایی نورانی در عرصه کنونی و در تمام اعصار باشد و همواره راهنمایی باشد که عمل به راهبردهای آن میتواند ما را از حیله و شر دشمنان حفظ کند.
نماینده ولی فقیه در سپاه استان البرز سپس به آیات 118، 119 و 120 سوره آل عمران اشاره کرد و افزود: در جای جای قرآن میبینیم که امت اسلام و مؤمنین در تمام مسائل به خوبی راهنمایی شدهاند و در چند آیهای هم که یادآور شدم قرآن به وضوح وضعیتها و احوالات دشمنان و چگونگی رفتار آنها با ما و نیز رفتار ما با آنها را تبیین میکند.
هزینههای میلیاردی برای اجرایی کردن اهداف شوم
وی در ادامه تشریح کرد: این آیات متذکر میشوند که همواره باید رفتار دشمن را زیر نظر داشت زیراکه از طرز رفتار و گفتار دشمنان پیداست که چهها در سر دارند، به مانند همین فتنه سال 88 که به وضوح میشد نظاره کرد رفتار آنها و گفتارشان را، از سطل زباله سوزاندن و تا تخریب عابربانکها همه و همه رفتار آنها را به خوبی بازگو میکرد.
وی ادامه داد: جالب است بدانیم که برخی از این آشوبگران برای هر حرکتی که انجام می دادند دستمزدی جداگانه هم میگرفتند و برای اجرای انواع مختلف اغتشاشات حقالزحمهای جداگانه دریافت می کردند، برای مثال برخی از آنها شبانه یک میلیون تومان دستمزد داشتند و سردمداران آنها نیز با بودجههایی میلیاردی حمایت میشدند.
وجود دشمن، واقعیتی غیرقابل انکار
حجت الاسلام موحد اظهار داشت: در واقع کینه و تنفر دشمنان ما از اسلام و تشیع است ولی آنها همواره این کینه را مخفی نگهمیدارند و بر زبان نمی رانند در نتیجه ما باید در طرز برخورد با آنها هوشیار باشیم. دشمن ممکن است با هر چهرهای و در هر لباسی ظهور کند و وجود دشمن واقعیتی غیرقابل انکار است.
به گفته وی بصیرت داشتن در برابر نمادهای که در دشمنان وجود دارد، اعتماد نداشتن و محبت نکردن به دشمن، تنفر و عصبانی شدن دشمن از موفقیتهای مسلمانان از دیگر مواردی که قرآن کریم در خصوص دشمنان به ما یادآوری میکند.
نظام های دیگر نمیتوانستند در برابر فتنه 88 دوام بیاورند
نماینده ولی فقیه در سپاه استان البرز در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: باید توجه کرد که هیچ نطام دیگری نمیتوانست در برابر توطئهای نظیر فتنه 88 دوام بیاورد و خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران با توسل به آموزههای دینی و رهنمودهای رهبری انقلاب توانست در برابر این توطئه همچون کوه استوار باشد.
حجت الاسلام موحد اضافه کرد: از دیگر سوی باید به این موضوع نیز اشاره کرد که اگر این فتنه ایجاد نمیشد شاید عمق کینه دشمن به خصوص برای نسل جوان به هیچ وجه آشکار نمیشد و در واقع این موضوع از جهاتی برای ثبیت عقاید مثبت بود و بروز آن رفراندوم مجددی بود که سالها انقلاب را بیمه کرد.
کرج- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه استان البرز گفت: اتفاقات شوم سال 88 هشداری بود به هموطنان و به ویژه نسل جوان که دشمن همچنان به دنبال نقاط ضعف میگردد و در واقع حماسه حضور مردم در 9 دی رفراندوم مجددی بود که سالها انقلاب را بیمه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد موحد شامگاه شنبه در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت روز نهم دیماه و در مهدیه شهر محمدشهر برگزار شد، طی سخنانی به تبیین اوضاع و چگونگی بروز فتنه در سال 88 و حرکت عظیم و فوقالعاده مردم در حماسه 9 دی پرداخت.
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