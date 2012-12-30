9 دی رفراندوم مجددی بود که انقلاب را بیمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد موحد شامگاه شنبه در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت روز نهم دیماه و در مهدیه شهر محمدشهر برگزار شد، طی سخنانی به تبیین اوضاع و چگونگی بروز فتنه در سال 88 و حرکت عظیم و فوق‏العاده مردم در حماسه 9 دی پرداخت.



امام جمعه شهرهای محمدشهر و مشکین دشت، فرماندهان حوزه‏ها و پایگاه‏های مختلف بسیج استان البرز، شهردار و اعضای شورای شهر محمدشهر نیز از جمله مدعوین این مراسم بودند.



آیات قرآنی، بازتاب احوالات مؤمنین



حجت الاسلام موحد در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه رجوع به آیات قرآنی بازتاب احوالات امروزی مؤمنین را به خوبی بازگو می‏کند، اظهار داشت: رجوع به قرآن همواره می‏تواند راهنمایی نورانی در عرصه کنونی و در تمام اعصار باشد و همواره راهنمایی باشد که عمل به راهبردهای آن می‏تواند ما را از حیله و شر دشمنان حفظ کند.



نماینده ولی فقیه در سپاه استان البرز سپس به آیات 118، 119 و 120 سوره آل عمران اشاره کرد و افزود: در جای جای قرآن می‏بینیم که امت اسلام و مؤمنین در تمام مسائل به خوبی راهنمایی شده‏اند و در چند آیه‏ای هم که یادآور شدم قرآن به وضوح وضعیت‏ها و احوالات دشمنان و چگونگی رفتار آنها با ما و نیز رفتار ما با آنها را تبیین می‏کند.



هزینه‏های میلیاردی برای اجرایی کردن اهداف شوم



وی در ادامه تشریح کرد: این آیات متذکر می‏شوند که همواره باید رفتار دشمن را زیر نظر داشت زیراکه از طرز رفتار و گفتار دشمنان پیداست که چه‏ها در سر دارند، به مانند همین فتنه سال 88 که به وضوح می‏شد نظاره کرد رفتار آنها و گفتارشان را، از سطل زباله سوزاندن و تا تخریب عابربانک‏ها همه و همه رفتار آنها را به خوبی بازگو می‏کرد.



وی ادامه داد: جالب است بدانیم که برخی از این آشوبگران برای هر حرکتی که انجام می دادند دستمزدی جداگانه هم می‏گرفتند و برای اجرای انواع مختلف اغتشاشات حق‏الزحمه‏ای جداگانه دریافت می کردند، برای مثال برخی از آنها شبانه یک میلیون تومان دستمزد داشتند و سردمداران آنها نیز با بودجه‏‏هایی میلیاردی حمایت می‏شدند.



وجود دشمن، واقعیتی غیرقابل انکار



حجت الاسلام موحد اظهار داشت: در واقع کینه و تنفر دشمنان ما از اسلام و تشیع است ولی آنها همواره این کینه را مخفی نگه‏می‏دارند و بر زبان نمی رانند در نتیجه ما باید در طرز برخورد با آنها هوشیار باشیم. دشمن ممکن است با هر چهره‏ای و در هر لباسی ظهور کند و وجود دشمن واقعیتی غیرقابل انکار است.



به گفته وی بصیرت داشتن در برابر نمادهای که در دشمنان وجود دارد، اعتماد نداشتن و محبت نکردن به دشمن، تنفر و عصبانی شدن دشمن از موفقیت‏های مسلمانان از دیگر مواردی که قرآن کریم در خصوص دشمنان به ما یادآوری می‏کند.



نظام های دیگر نمی‏توانستند در برابر فتنه 88 دوام بیاورند



نماینده ولی فقیه در سپاه استان البرز در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: باید توجه کرد که هیچ نطام دیگری نمی‏توانست در برابر توطئه‏ای نظیر فتنه 88 دوام بیاورد و خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران با توسل به آموزه‏های دینی و رهنمودهای رهبری انقلاب توانست در برابر این توطئه همچون کوه استوار باشد.



حجت الاسلام موحد اضافه کرد: از دیگر سوی باید به این موضوع نیز اشاره کرد که اگر این فتنه ایجاد نمی‏شد شاید عمق کینه دشمن به خصوص برای نسل جوان به هیچ وجه آشکار نمی‏شد و در واقع این موضوع از جهاتی برای ثبیت عقاید مثبت بود و بروز آن رفراندوم مجددی بود که سال‏ها انقلاب را بیمه کرد.