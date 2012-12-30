به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین کنگره شعر زنان عاشواریی صبح امروز بکشنبه دهم مهر با حضور فرحروز فاتحی، رئیس شورای سیاستگذاری و قادر طراوت‌پور دبیر اجرایی در محل این کنگره برگزار شد.

در ابتدای این نشست خبری، فاتحی در سخنانی با اشاره به تاسیس بنیاد آیه‌های ایثار و شهادت در سال 1380 اظهار کرد: این بنیاد به صورت غیردولتی و با هدف شناسایی و معرفی فرهیختگان زن رزمنده و جانباز و خانواده‌های حاضر در جبهه‌های جنگ که یکی از اعضاء آنها شهید شده است، تشکیل شد. البته در آن سال‌ها کسی چندان فعالیت بنیاد را جدی نگرفت، اما بعد از برگزاری مراسم اول ما و معرفی بیش از 700 زن ایثارگر فعالیت‌های بنیاد جدی‌تر گرفته شد.

وی ادامه داد: بنیاد در ادامه به برگزاری ‌نشست‌های مشورتی برای پیشبرد اهدافش پرداخت و نظرات کارشناسان پس از جمع‌بندی خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد که ایشان با تایید این کار خواستار اجرای پرمغزتر آن شدند.

انتشار 440 هزار نسخه کتاب با موضوع سیره شهدا

مسئول بنیاد آیه‌های ایثار و شهدات ادامه سخنان خود را به معرفی فعالیت‌های این بنیاد اختصاص داد که مهم‌ترین آنها به گفته وی تالیف 44 عنوان کتاب با موضوع سیره شهدا بود که با شمارگان هر جلد 10هزار نسخه و با حمایت وزارت ارشاد منتشر و در محل‌های عمومی برای استفاده بانوان توزیع شده است.

وی همچنین به برگزاری چهار دوره جشنواره فیلم کوثر اشاره و تاکید کرد: در صورت جذب حمایت نهادهای دولتی و غیردولتی دوره آینده این جشنواره نیز مجددا برگزار می‌شود؛ چون ما نمی‌توانیم بدون جذب این مشارکت‌ها کاری از پیش ببریم.

برپایی کنگره شعر به دست خود شاعران

وی در پایان سخنان خود به برگزاری نخستین کنگره شعر زنان عاشواریی در سال 84 اشاره کرد و گفت: به دلیل نبود حمایت‌های مالی دیگر امکان برگزاری آن فراهم نشد و در نهایت نیز امسال با حمایت ارشاد و حوزه هنری این کنگره برگزار می‌شود، ولی تلاش ما این است که این کنگره در ادامه به دست خود شعرا برگزار شود.

در ادامه این نشست خبری قادر طروات‌پور با اشاره به برگزاری این کنگره گفت: اختتامیه این کنگره روز سه‌شنبه 19 دی و از ساعت 17:30 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد.

رقابت 1100 قطعه شعر در کنگره شعر زنان عاشورایی

وی افزود: این کنگره در مهلت تعیین شده برای فراخوان، 1100 اثر را در 15 محور دریافت کرد که در روز اختتامیه به ترتیب 3 اثر به عنوان اول، سه اثر دوم و سه اثر سوم معرفی شده و تعدادی اثر نیز به صورت شایسته تقدیر معرفی خواهند شد.

طراوت‌پور ادامه داد: محورهای مطرح شده در این کنگره در برخی موارد بکر و تازه بوده و تاکنون مطرح نشده است و به همین خاطر طبع‌آزمایی شاعران در این زمینه می‌تواند بسیار قابل توجه باشد؛ کما اینکه تا این لحظه که داوری مرحله اول آثار به پایان رسیده است، رقابت‌ها بسیار نزدیک است.

وی افزود: حجم قابل توجهی از آثار این دوره از کنگره را اشعاری درباره مادر شهیدان کربلا همچون حضرت زینب (س)، رباب و ام وهب شکل داده است.

دبیر دومین کنگره شعر زنان عاشورایی در ادامه از برگزاری مراسم تجلیل از سیمیندخت وحیدی با حضور وزیر ارشاد در اختتامیه این همایش خبر داد.

طروات‌پور همچنین درباره جوایز این کنگره نیز گفت: نفرات نخست این کنگره یک میلیون تومان، نفرات دوم 800 هزار تومان و نفرات سوم 600 هزار تومان دریافت خواهند کرد و یک هدیه معنوی نیز برای شایستگان تقدیر در نظر گرفته شده است که در روز اختتامیه اعلام خواهد شد.