دستجردی: امروز دشمن اصلی ایران و مسلمانان آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان خلیل آباد اظهار کرد: دشمنان امروز ایران و مسلمانان همان یزید زمان، آمریکا هست و باید در برابر آنان با بصیرت و وحدت ایستاد.
امام جمعه خلیلآباد همچنین با اشاره به توانمندیهای جمهوری اسلامی گفت: زیرساختهایی که توسط دشمن هدف قرار گرفته بود، در کمترین زمان مرمت و بازسازی شد و این نشاندهنده قدرت و ظرفیت کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنانش، معیشت مردم را مهمترین مسئله کشور دانست و از دولت خواست همه توان خود را برای حل مشکلات اقتصادی به کار گیرد.
دستجردی با تأکید بر ضرورت توجه به دوگانههای فکری در جامعه افزود: باید نسبت به سخنان متضاد و فریبنده دشمنان هوشیار بود و اجازه نداد فضای جامعه دچار تردید و انحراف شود.
امام جمعه خلیل آباد همچنین روز خبرنگار را به خبرنگاران پر تلاش در این شهرستان تبریک گفت و افزود: خبرنگاران درشهرستان با توان بالای خود کارهای زیادی را به عنوان بازوان مدیران داشته اند.
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