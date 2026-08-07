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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

دستجردی: امروز دشمن اصلی ایران و مسلمانان آمریکا است

دستجردی: امروز دشمن اصلی ایران و مسلمانان آمریکا است

خلیل آباد- امام جمعه خلیل آباد گفت: دشمنان اسلام با شیوه‌های مختلف درصدد ضربه‌زدن به ایران و مسلمانان هستند و امروز آمریکا در راس دشمنان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان خلیل آباد اظهار کرد: دشمنان امروز ایران و مسلمانان همان یزید زمان، آمریکا هست و باید در برابر آنان با بصیرت و وحدت ایستاد.

امام جمعه خلیل‌آباد همچنین با اشاره به توانمندی‌های جمهوری اسلامی گفت: زیرساخت‌هایی که توسط دشمن هدف قرار گرفته بود، در کمترین زمان مرمت و بازسازی شد و این نشان‌دهنده قدرت و ظرفیت کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، معیشت مردم را مهم‌ترین مسئله کشور دانست و از دولت خواست همه توان خود را برای حل مشکلات اقتصادی به کار گیرد.

دستجردی با تأکید بر ضرورت توجه به دوگانه‌های فکری در جامعه افزود: باید نسبت به سخنان متضاد و فریبنده دشمنان هوشیار بود و اجازه نداد فضای جامعه دچار تردید و انحراف شود.

امام جمعه خلیل آباد همچنین روز خبرنگار را به خبرنگاران پر تلاش در این شهرستان تبریک گفت و افزود: خبرنگاران درشهرستان با توان بالای خود کارهای زیادی را به عنوان بازوان مدیران داشته اند.

کد مطلب 6910428

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