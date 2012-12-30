پرداخت شش میلیارد ریال وام خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر علیپور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 72 پرونده وام‌های خود اشتغالی با مبلغی بالغ بر پنج‌میلیارد و 990 میلیون ریال به بانک‌های عامل به منظور پرداخت توسط کمیته امداد شهرستان گناوه ارسال شد.

وی در ارتباط با نوع این وام‌ها نیز بیان داشت: این وام‌ها در زمینه‌های خواربار، لبنیاتی، پیرایش، لوازم صوتی، دامداری، پوشاک فروشی، مصالح ساختمانی، گاوداری و صیادی بوده است

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گناوه اضافه کرد: میزان مبلغ این تسهیلات برابر به نوع فعالیت از 50میلیون ریال تا مبلغ یک صد میلیون ریال است.

وی در ادامه از معافیت 32 مددجو کمیته امداد گناوه از خدمت سربازی خبر داد و اضافه کرد: در 9 ماهه سال جاری 32 نفر از جوانان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گناوه از خدمت مقدس سربازی معاف شدند.

علیپور افزود: این جوانان به دلیل از دست دادن پدر از خدمت سربازی معاف شده اند تا در راستای توانمند سازی خانواده‌ها و ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال به منظور استقلال خانواده‌هایشان فعالیت کنند.

وی به دیگر خدمات ارائه شده به افراد تحت حمایت این کمیته اشاره کرد و بیان داشت: در سه ماهه سوم سال جاری 52 خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان گناوه از امتیاز رایگان برق و آب و فاضلاب بهره مند شدند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گناوه ادامه داد: طرح توزیع مواد غذایی بین مددجویان برگرفته از سنت حسنه کمک به نیازمندان است که به منظور کمک به تغذیه صحیح افراد آسیب پذیر جامعه اجرا می شود.

وی افزود: تعداد 18سبد غذایی توسط اکیپی از کمیته امداد این شهرستان در بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان توزیع شد که بالغ بر 10 میلیون ریال برای تهیه این سبدهای غذایی هزینه شده است.