10 هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد واگذار می شود

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این خبر در جلسه ای با معاون وزیر راه و شهرسازی در ساوجبلاغ اعلام شد.

وی گفت: وضعیت انشعابات آب، برق و گاز این واحدها در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت تا متقاضیان بدون دغدغه خانه ها را تحویل بگیرند.



وی گفت: تعهدات شرکت های آب و فاضلاب، برق و مابقی مطالبات در این جلسه مطرح و قرار شد مبلغ باقی مانده تسویه و تا پایان سال همه 20 هزار واحد به صورت کامل به انشعبات متصل و به متقاضیان واگذار شود.



حدادی با اشاره به بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از شهرک های ماهدشت، ابریشم و شهرجدید گفت: بنا به اعلام معاون وزیر مبالغی برای تکمیل خدمات این شهرکها در وزارتخانه اختصاص یافته است که به زودی اجرا می شود.