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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

تا پایان سال/

10 هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد واگذار می شود

10 هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد واگذار می شود

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ از واگذاری 10هزار واحد مسکونی مهر تا پایان سال جاری در شهر جدید هشتگرد خبر داد.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این خبر در جلسه ای با معاون وزیر راه و شهرسازی در ساوجبلاغ اعلام شد.

وی گفت: وضعیت انشعابات آب، برق و گاز این واحدها در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت تا متقاضیان بدون دغدغه خانه ها را تحویل بگیرند.
 
وی گفت: تعهدات شرکت های آب و فاضلاب، برق و مابقی مطالبات در این جلسه مطرح و قرار شد مبلغ باقی مانده تسویه و تا پایان سال همه 20 هزار واحد به صورت کامل به انشعبات متصل و به متقاضیان واگذار شود.
 
حدادی با اشاره به بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از شهرک های ماهدشت، ابریشم و شهرجدید گفت: بنا به اعلام معاون وزیر مبالغی برای تکمیل خدمات این شهرکها در وزارتخانه اختصاص یافته است که به زودی اجرا می شود.
 
کد مطلب 1779527

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