بررسی و پایش دقیق اجرای طرح تفصیلی تهران در سال اول اجرا

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پاکساز با اشاره به وضعیت تدقیق نقشه های طرح تفصیلی جدید شهر تهران گفت : با توجه به برنامه تنظیم شده در زمینه تدقیق نقشه های طرح تفصیلی جدید شهر تهران در مقیاس یک دوهزارم ، کارگاهی با حضور همه عوامل اجرایی و با محوریت اداره کل شهرسازی و طرح های شهری برگزار و برنامه اجرایی به این منظور تشریح شد .

وی با اشاره به روند اجرایی این کار افزود: این موضوع به لحاظ فنی و همچنین حجم کار بسیار پیچیده و دارای اهمیت است، چراکه برای آن 406 شیت نقشه یک دوهزارم در سطح فراوانی مناطق 22 گانه با 17 لایه متنوع و گوناگون بررسی می شود .

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران تصریح کرد : اولین کارگروه کارشناسی تدقیق طرح تفصیلی در مناطق 14 و 9 برگزار شد و هم اکنون این کارگروه های کارشناسی در مناطق یک تا 6 ، 9 و 12 تا 20 به اتمام رسیده است و در مجموع بیش از 272 شیت نقشه مورد بررسی قرار گرفته است .

پاکساز خاطر نشان کرد : همچنین کمیته های فنی تدقیق نقشه های طرح تفصیلی جدید شهرداری های مناطق 9، 14، 17، 15، 4، 16 و 12 نیز با حضور مشاور طرح تفصیلی تشکیل شده است .

وی با اشاره به بررسی های انجام شده در تدقیق طرح تفصیلی جدید شهر تهران گفت : عموما در کارگروه های کارشناسی بیشتر تغییرات پهنه هایی بررسی می شود که هم اکنون درمناطق امکان تحقق آنها کم است و یا این که دارای حقوق مکتسبه هستند و یا مغایرت بین میزان و نوع تقاضای شهروندان با پهنه های طرح تفصیلی وجود دارد .

به گفته مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران ، این گروه های کارشناسی از ادارات کل شهرسازی و طرح های شهری ، تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه ، دبیرخانه کمیسیون ماده 5 ، سازمان نوسازی شهر تهران و مشاور طرح تفصیلی و همچنین مدیریت ارشد شهرداری های مناطق تشکیل شده است و به بررسی و تدقیق طرح تفصیلی جدید شهر تهران در سال اول اجرای آن می پردازد.