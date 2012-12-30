همایش امر به معروف و نهی از منکر در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره کل آب و فاضلاب استان گلستان و رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق این استان بعد از ظهر یکشنبه در این همایش گفت: یکی از اهداف بزرگ امام حسین (ع) از قیام در واقع احیای امر به معروف و نهی از منکر بود.

حسین هاشمی ادامه داد: ما باید سعی کنیم فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را به درستی در ذهن مردم جای بیندازیم و نباید این امر در جامعه فراموش شود چرا که اگر این اتفاق بیفتد مطئمنا صدمات جبران ناپذیری به ما وارد خواهد شد و دشمنان از این امر سعی می کنند استفاده کنند.

وی با گرامیداشت حضور مردم در راهپیمایی 9 دی اظهار داشت: حرکت مردم ولایت مدار در 9 دی 88 بسیار با اهمیت است به گونه ای که این حرکت در ذهن مردم ثبت و ضبط شده است و برای همیشه به عنوان عبرتی بزرگ از تاریخ برای ما به یادگار می ماند.

وی با اشاره به امر آب رسانی ابراز کرد: خوشبختانه تابستان امسال ما از امتحانمان با سربلندی بیرون آمدیم و به واسطه خدمات با ارزشی که در این زمینه انجام دادیم وزیر نیرو از استان و همکاران ما تشکر ویژه ای را انجام داد.

وی بیان کرد: این موفقیت با همدلی و تعامل همه نیرو های استان بدست آمد، چرا که در این زمینه تعامل بسیار خوبی بین مدیران وجود دارد و علاوه بر اینکه خدمات ارزنده ای را به مردم ارائه کردیم ،توانستیم در امور فرهنگی هم توفیقات بسیار خوبی را بدست بیاوریم.

حجت الاسلام بیرقدار دبیر شورای فرهنگی و دینی صنعت آب و برق گلستان نیز در این همایش گفت: امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه ای است که تقریبا امروزه در جامعه ما فراموش شده است و باید سعی کنیم با کارهایی که انجام می دهیم این فریضه را دوباره احیا کنیم.

وی افزود: این دو فریضه می تواند برکات زیادی را در زندگی مردم و جامعه داشته باشد و با این کار می شود انسان ها را به راه های درست هدایت کرد و در واقع در این میان نقش دفاتر هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر می تواند بسیار با اهمیت باشد.

وی بیان کرد: در حال حاضر خوشبختانه حرکت فرهنگی بسیار خو.بی در این زمینه در استان شروع شده است، همچنین در بحث فعالیت های قرآنی که سال گذشته در ادارات برگزار شد استقبال بسیار خوبی از طرف خانواده در ادارات صورت گرفت .

وی ادامه داد: امسال در فعالیت های قرآنی حدود 100 نفر شرکت کردند که اکثرا در این زمینه مدیران و معاونان مشوق اصلی بودند و با توجه به استقبال پیش بینی می کنیم که سال جدید این فعالیت ها رونق بیشتری داشته باشد.

وی ابراز داشت: امسال ما توانستیم در مسابقات کشوری قرآنی سه مقام از جمله در حفظ قرآن ،قرآن و پژوهش و روخوانی رتبه اول تا سوم را کسب کنیم و در حال حاضر هم در این زمینه کلاس های اخلاق در حال برگزاری است..