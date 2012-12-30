اقتدار آمریکا با خوردن سیلی محکم از نظام اسلامی فرو می ریزد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد علم الهدی، بعدازظهر یکشنبه در بزرگداشت حماسه نهم دی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مصالح دشمنان از جمله آمریکا ایجاب نمی کند تا به جنگ با ایران اسلامی بپردازند زیرا امروز تنها حربه آنان تزویر و فتنه است.

وی ادامه داد: تزویر دشمن نیز در صورت توجه به ولایت و زاویه نداشتن با رهبری در این کشور با شکست مواجه می شود.

وی سپس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جریان ها و گرایش های سیاسی در کشور، یادآور شد: هنگامی که جریان های سیاسی به جای اثبات خود به نفی یکدیگر بپردازند موج و بحرانی بزرگ ایجاد می شود.

وی با بیان این مطلب که نباید گرایش های سیاسی به افراد و جریان ها محدود شود، گفت: نظام اسلامی جامعه ای آزاد است و داشتن گرایش های سیاسی در این نظام محدود نیست.

آزاد بودن گرایش های سیاسی در نظام اسلامی مانع بصیرت افزایی نشود

وی ادامه داد: آزاد بودن گرایش های سیاسی در نظام اسلامی نباید مانع بصیرت و هوشیاری شود زیرا باید در عین اینکه از یک جریان طرفداری می کنیم بصیرت هم داشته باشیم.

حجت الاسلام علم الهدی یادآور شد: آدم ها به خاطر سلایق و گرایش های سیاسی نباید بازخواست و محدود شوند اما همه باید در اصل شناخت دشمن مشترک باشیم.

وی تاکید کرد: آن روزی که احساس کردیم بحرانی در جامعه بوجود آمده و مولد آن یک چهره خاص سیاسی است باید با عقل دینی به گرایش سیاسی خود لگد بزنیم.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: همه علایق و گرایش های سیاسی باید در شعاع دین و معرفت شناسی اسلامی قرار بگیرد.

ایجاد موج و بحران در جامعه عرصه ای برای تاخت و تاز دشمن

وی تصریح کرد: بسیاری از کسانی که بستری برای فتنه شدند گمان نمی کردند که اگر یک روز استکبار جهانی فتنه ایجاد کند آنها بسترساز فتنه باشند.

وی تاکید کرد: اکنون نیز طرح دشمن و پیاده نظامش آماده است بنابراین تنها چیزی که دشمن نیاز دارد ایجاد موج و بحران در جامعه برای تاخت و تاز است.