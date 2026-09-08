به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، سه شنبه شب در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان کرمان با اشاره به چالشهای کتابخوانی در پی گسترش ابزارهای نوین ارتباطی، رسانههای دیجیتال و شبکههای اجتماعی گفت: هیچ چیز نتوانسته جای کتاب را بگیرد و اثر کتاب را داشته باشد.
وی با تاکید براینکه کتابخانهها نباید صرفاً به عنوان محلی برای مطالعه کتاب دیده شوند و افزود: کتابخانه باید از محل یک مکان برای مطالعه کتاب، تبدیل به یک زیرساخت فرهنگی، اجتماعی و حتی زیرساخت توسعه شود.
طالبی، با اشاره به تأثیر مطالعه بر رشد جامعه در ابعاد مختلف گفت: فقط توسعه فرهنگی نیست، بلکه توسعه اقتصادی و اجتماعی هم متأثر از مطالعه در مناطق مختلف است.
وی بر ضرورت توجه به عدالت فرهنگی در دسترسی به مکانها و منابع کتابخوانی تأکید کرد و گفت: کتابخانهها را باید با اولویت مناطق کمتر برخوردار، محلات کمتر برخوردار در شهرهای بزرگ و محلههای حاشیهنشین دنبال بکنیم.
استاندار کرمان افزود: ایجاد کتابخانه در محلات حاشیهای شهرها میتواند فضای فرهنگی این مناطق را تحت تأثیر قرار داده و اولویت در توسعه کتابخانهها باید به این مناطق اختصاص یابد.
طالبی، همچنین بر نقش شهرستانها در تدوین برنامههای توسعه کتابخانهها و کتابخوانی تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید برنامهای برای رفع خلأهای موجود در دسترسی به کتابخانه و همچنین توسعه مطالعه در شهرستانها تدوین کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر کارکرد کتابخانهها اظهار کرد: باید کتابخانهها را به خانه گفتوگو و یادگیری تبدیل کنیم
به گفته مقام عالی دولت در استان کرمان، در کنار فضای مطالعه باید امکان گفتوگو، برگزاری جلسات، نشستها و برنامههای مختلف در کتابخانهها فراهم شود.
استاندار کرمان افزود: کودکان و نوجوانانی که به کتابخوانی علاقه دارند، میتوانند مستعد یادگیری مهارتهای مختلف باشند و برگزاری برنامههای جانبی در کتابخانهها میتواند به پرورش نیروهای مورد نیاز جامعه در بخشهای دولتی و خصوصی و در حوزههای تخصصی کمک کند.
طالبی، در ادامه بر استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی برای توسعه کتابخانههای استان تأکید کرد و گفت: باید برنامهای تدوین شود تا براساس آن، بنگاههای بزرگ اقتصادی، پای کار توسعه کتابخانهها در استان بیایند.
وی همچنین با اشاره به راهبرد توسعه اقتصاد دانشبنیان در استان، بر توجه به کتاب دیجیتال و استفاده از ظرفیت فناوری در فعالیتهای آینده کتابخانهها تأکید کرد.
استاندار کرمان بر ضرورت توجه ویژه به هویت و تاریخ استان نیز تأکید کرد و گفت: بخش ویژهای را در کتابخانههایمان به نام کرمان داشته باشیم تا کتابهای نویسندگان و پژوهشگران کرمانی در آن نگهداری شود.
طالبی، همچنین توجه به مفاخر استان و ظرفیت خیرین را مورد تأکید قرار داد و درباره کتابخانههای سیار گفت: ما در کنار خیرین خدمت شما هستیم.
وی خواستار تعیین اولویتها برای فعالیتهای آینده شد و پیشنهاد کرد: برای دو یا چهار سال آینده، اهداف کمی مشخص و مورد توافق قرار گیرد و در استان برای دستیابی به این اهداف پیگیری لازم انجام شود.
استاندار کرمان اعلام کرد: برای تکمیل کتابخانهها، علاوه بر اعتبارات استان و منابع جدا از تملک در اختیار استان، میتوان از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی و خیرین نیز استفاده کرد.
وی در پایان تأکید کرد: اولویتهای مورد نیاز باید مشخص و به استان ارائه شود.
توسعه کتابخانهها و فضاهای ورزشی در جنوب کرمان در اولویت است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، نیز با اشاره به برنامههای دولت برای توسعه زیرساختهای فرهنگی در مناطق کمبرخوردار گفت: احداث و تکمیل دو کتابخانه در جنوب استان در دستور کار قرار دارد و این طرحها با استفاده از اعتبارات بازآفرینی شهری پیگیری میشوند.
علیاصغر ذاکریهرندی، افزود: در تخصیص اعتبارات بازآفرینی، ایجاد مراکز کتابخانهای و فضاهای ورزشی در جنوب استان به عنوان دو اولویت اصلی در نظر گرفته شده است و تلاش میکنیم با اجرای این طرحها، روند تحول فرهنگی و اجتماعی در مناطق کمبرخوردار جنوب کرمان آغاز شود.
معاون استاندار کرمان ادامه داد: این کتابخانهها علاوه بر مخزن کتاب، دارای فضای مطالعه مجزا برای بانوان و آقایان هستند و در محلات دارای بافت ناکارآمد شهری احداث میشوند؛ موضوعی که میتواند به تقویت زیرساختهای فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی در این محلات کمک کند.
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