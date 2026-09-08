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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

قالیباف با دستاورد اخیر نیروهای مسلح کشورمان، آمریکا را مسخره کرد!

قالیباف با دستاورد اخیر نیروهای مسلح کشورمان، آمریکا را مسخره کرد!

رییس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری به طعنه نوشته که پیشرفته‌ترین ربات زیردریایی هوشمند (UUV) ایالات متحده توسط نیروی دریایی سپاه، غافلگیر و شکار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه شب با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی، در تصویری به طعنه نوشت که پیشرفته ترین ربات زیردریایی هوشمند (UUV) ایالات متحده توسط نیروی دریایی سپاه غافلگیر و شکار شده است.

قالیباف با دستاورد اخیر نیروهای مسلح کشورمان، آمریکا را مسخره کرد!

کد مطلب 6941706

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