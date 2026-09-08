قالیباف با دستاورد اخیر نیروهای مسلح کشورمان، آمریکا را مسخره کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سهشنبه شب با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی، در تصویری به طعنه نوشت که پیشرفته ترین ربات زیردریایی هوشمند (UUV) ایالات متحده توسط نیروی دریایی سپاه غافلگیر و شکار شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری به طعنه نوشته که پیشرفتهترین ربات زیردریایی هوشمند (UUV) ایالات متحده توسط نیروی دریایی سپاه، غافلگیر و شکار شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سهشنبه شب با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی، در تصویری به طعنه نوشت که پیشرفته ترین ربات زیردریایی هوشمند (UUV) ایالات متحده توسط نیروی دریایی سپاه غافلگیر و شکار شده است.
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