یک داروی جدید برای کاهش سکته قلبی تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دارو که Eliquis نام دارد نوعی قرص خوراکی است و برای بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی - ضربان نامنظم و سریع قلب -تجویز میشود. در این بیماری دهلیزها به طور مناسب منقبض نشده و در نتیجه لختههای خونی در آنها ایجاد میشود.
این لختهها میتوانند از طریق جریان خون عازم مغز و یا دیگر بخشهای بدن شده و موجب سکته مغزی یا قلبی شوند.
دکتر نورمن استاکبرج مدیر بخش قلب و عروق و محصولات کلیوی مرکز تحقیقات و توسعه داروهای FDA گفت: در صورت رفتن لختههای خونی ایجاد شده در قلب به سوی مغز، سکتههای مغزی ناتوان کنندهای بروز میکند. داروهای ضد انعقادی میتواند خطر بروز سکته مغزی را با پیشگیری از شکلگیری لختههای خونی کاهش دهد.
بیخطری و اثربخشیEliquis در درمان بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی که ناشی از بیماریهای دریچه قلبی نبود، در آزمایشهای بالینی بر روی بیش از 18 هزار بیمار بررسی شد.
محققان این دارو را در مقایسه با داروی ضد انعقادی وارفارین بررسی کردند. در این مطالعه مشخص شد میزان بروز سکته مغزی در بیمارانی که Eliquis دریافت کرده بودند نسبت به آنهایی که وارفارین خورده بودند کمتر بود.
بر اساس اعلام FDA، بیماران دارای دریچه مصنوعی قلب و همچنین آن دسته از بیمارانی که به واسطه مشکلات دریچه قلب دچار فیبریلاسیون دهلیزی هستند بهتر است داروی Eliquis را مصرف نکنند. این دو دسته از بیماران در این بررسی بالینی مطالعه نشدند.
همانند سایرداروهای ضد انعقاد مورد تایید FDA، خون ریزی از جمله خون ریزیهای مهلک مهمترین خطر و عارضه جانبی Eliquis است.
