علت مخالفت لابی صهیونیسم با وزیر دفاع شدن "چاک هگل"

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه انگلیسی " گاردین" در مطلبی به علت فشار برخی گروه های و لابی صهیونیسم با وزیر دفاع آمریکا شدن "چاک هگل" پرداخت.

نویسنده در ابتدا به پیشینه فرهنگی و سیاسی ایران در طول تاریخی می پردازد و بعد متذکر می شود " چاک هگل" هم نمایندگی ایالتی بنام" نبراسکا" را دارد که آنجا هم مثل ایران مردمانی فرهنگ پرور و صلح طلب دارد.

سپس نویسنده ریشه اصلی مخالفت برخی لابی های صهیونیست و گروه های جنگ طلب آمریکا با وزیر دفاع شدن او را به یک جمله وی در سالها پیش مرتبط می کند که گفته بود: "حمله نظامی به ایران اقدامی غیرعملی و بی مسئولانه است."

نویسنده بعد از اشاره به دیدگاه " چاک هگل" درباره ایران می نویسد : به اعتقاد من هم حق کاملا با او است و او قصد دارد به طور واقعی با ایران وارد تعامل شود ، کاری که هیچ یک از روسای جمهور آمریکا از زمان کارتر تا الان انجام نداده اند.

به اعتقاد نویسنده هگل جزء معدود سیاستمداران آمریکایی است که معتقد است آمریکا نباید برای حفظ منافعش در همه جای دنیا مداخله کند.

همچنین از دیگر دلایل مخالفت ها با وزیر شدن او در این مقاله " بادکنکی" خواندن بودجه وزارت دفاع آمریکا توسط وی خوانده شده است .

تحلیلگر گاردین با وجود دلایل مختلف تنها دلیل اصلی مخالفت ها با وزیر شدن او را مواضع او در قبال ایران خوانده است زیرا به اعتقاد او هگل می خواهد تلاش کند تا بین ایران و آمریکا توافقی ایجاد کند که این به منزله کابوسی برای "نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و اطرافیان او است که به طور احمقانه فکر می کنند چنین اقدامی از سوی هگل تهدیدی برای این رژیم است.

نویسنده معتقد است آنچه که هگل قصد دارد انجام دهد این است که با وارد کردن ایران در نظام امنیتی خاورمیانه به جای تهدید کردن و فشار آوردن بر ایران از میزان تهدیدهای آن بکاهد.