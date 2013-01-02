به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور آورده است: با شکل‌گیری طرح‌های توسعه نفت و گاز و به‌ویژه در حوزه گازی پارس جنوبی، استان بوشهر میزبان شرکت‌های متعددی در زمینه ساخت و بهره برداری از طرح های پالایشگاهی و پتروشیمی شده است. این شرکت‌ها از جمله نفت و گاز پارس، مجتمع گازی پارس جنوبی و طرح‌های پتروشیمی بخش دولتی، با وجود آنکه فلسفه وجودیشان معطوف به فعالیت در محدوده جغرافیایی استان بوشهر بوده و همه درآمدهای انها در استان بوشهر محقق می‌شود، متاسفانه بخش عمده‌ای از درآمدها و گردش مالی انها در مرکز کشور تمرکز دارد که این وضعیت دو مشکل را ایجاد کرده است.

استاندار بوشهر در ادامه به این مشکلات اشاره کرده و بیان داشته است: محاسبه بخش عمده‌ای از درامدهای حاصل از فعالیت‌ این شرکت‌ها به‌ویژه مجتمع گازی پارس جنوبی به صورت متمرکز در رقم اعتبارات عمرانی استان بوشهر تاثیر منفی دارد.

وی در ادامه می‌افزاید: حساب‌های بانکی این شرکت ها نزد بانک‌های استان عمدتا ماهیت حساب تنخواه یا واسطه‌ای داشته و کمترین موجودی بانکی و رسوب مالی را در استان دارند.

حسنوند از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است تا کل درآمدهای حاصل از فعالیت‌ و فروش محصولات شرکت‌های نفت و گاز مستقر در استان بوشهر به‌ویژه مجتمع گازی پارس جنوبی به عنوان درآمدهای مالیاتی استان بوشهر محسوب و از طریق اداره کل مالیاتی استان بوشهر اخذ شود.

استاندار بوشهر همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواسته تا شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی حساب‌های مالی خود را به استان بوشهر منتقل کنند تا با افزایش حجم و گردش منابع مالی بانک‌های استان، توان اعطای تسهیلات برای طرح‌های توسعه‌ای استان و اجرای برنامه‌ای دولت ایجاد شود.

دفتر معاون رئیس جمهور نیز این درخواست را برای بررسی و اقدامات لازم به رستم قاسمی وزیر نفت ارجاع داده است.