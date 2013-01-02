سالن شماره دو دیالیز بیمارستان ولیعصر اراک ظرف 48 ساعت آینده آماده می شود

مهدی میرزابابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این آتش سوزی سالن شماره یک دیالیز آسیب جدی دیده است اما در حال حاضر سرویس دهی به بیماران دیالیز روند مطلوبی را طی می کند.

وی با بیان اینکه علت این حادثه در دست بررسی آتش نشانان و کمیته فنی است اظهارداشت: در این آتش سوزی مواد قابل اشتعال طعمه حریق شده است اما کمیته بحران توانست 31 دستگاه همودیالیز را از اتش سوزی خارج کند.

لازم به ذکر است بخش دیالیز مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر(عج) اراک با 31 دستگاه دیالیز 176 بیمار را تحت پوشش خود دارد و روزانه به 75 بیمار خدمات ارائه می دهد که هم اکنون سرویس دهی این بخش به حالت عادی بازگشته است.

مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) اراک در سال 1332 به بهره برداری رسیده است و به دلیل اینکه اراک در شاهراه شمال به جنوب کشور قرار دارد مصدومین حوادث رانندگی به این مرکز انتقال می یابند و هم اکنون این مرکز با 280 تخت فعال در حال خدمت رسانی به مراجعین از سراسر استان مرکزی و استان های همجوار می باشد.

