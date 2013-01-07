غذای بومی ریشه در فرهنگ، شرایط اقتصادی و مذهبی هر جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کریمی ظهر روز شنبه در اختتامیه جشنواره غذاهای سنتی و بومی محلی اراک افزود: در این مقطع زمانی فرهنگ دستخوش تغییراتی شده است که در الگوی غذایی نیز تاثیر گذاشته و هم اکنون غذاهای فست فودی و پرکالری که زمینه ساز بیماری های مانند چاقی است جایگزین غذاهای سنتی شده و سبزی و میوه ها حذف شده است.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ غذای بومی ریشه در فرهنگ هر جامعه ، شرایط اقتصادی و مذهبی دارد تصریح کرد: بایدغذاهای بومی و ارزش های آن را بازشناسی کنیم و از فست فود و غذاهای حاضری کمتر استفاده شود.

تاکید بر استفاده نان سبوس دار مانند سنگک به جای نان های سفید

کارشناس آموزش بهداشت مرکز بهداشت اراک با تاکید بر استفاده نان سبوس دار مانند سنگک به جای نان های سفید ، بیان کرد: برخی عادات نادرست غذایی را باید تغییر داد مثلا جایگزینی دوغ کم نمک یا نوشیدنی های سنتی کم شیرین به جای نوشابه ها و آب میوه ها ی شیرین و گازدار، استفاده از سالاد با آب لیمو، روغن زیتون، یا سبزی خوردن و ماست و لبنیات کم چرب در رژیم غذایی بسیار مناسب است.

فاطمه ذاکری تاکید کرد: غذاهای سنتی اگر با روش سالم یعنی به صورت کم چرب و کم نمک و آب پز طبخ شود، زمینه سلامتی جسم و پیشگیری از بیماری های مزمنی چون چاقی، دیابت و سکته های قلبی را فراهم می آورد.

جشنواره غذاهای سنتی گامی در ترویج غذاهای با ارزش غذایی بالا

وی برگزاری جشنواره و مسابقه غذاهای سنتی و بومی محلی اراک را گامی در ترویج غذاهای با ارزش غذایی بالاست که در سلامتی مفید است برشمرد و گفت: داوران این جشنواره کارشناسان آموزش بهداشت، تغذیه و بهداشت محیط مرکز بهداشت هستند و غذاهایی که معیارهای طبخ سالم غذا در آن رعایت شده باشند، امتیاز بیشتر را کسب می کند.