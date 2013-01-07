وحید منایی در گفتگو با مهر گفت: با توجه به تامین قسمت عمده خوراک شرکت‌های تولیدی محصولات نفتی توسط وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به استناد مکاتبه بانک مرکزی، از ابتدای دی ماه 91 با تغییر نرخ پایه محاسباتی فرآورده‌های نفتی ویژه از ارز مرجع به ارز مبادلاتی، اقدام به افزایش حدود 80 درصدی نرخ ریالی فرآورده‌های یاد شده برای مصارف داخلی، صادراتی و ابلاغ به پالایشگاههای سراسر کشور کرده است.

معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در این راستا سازمان حمایت با توجه به نقش نظارتی خود و حساسیت موضوع و نیز با عنایت به نقش موثر فرآورده‌های نفتی به عنوان مواد اولیه صنایع پایین دستی و بخش‌های اقتصادی و تاثیر تغییرات قیمت آن بر محصولات نفتی به ویژه انواع روغن موتور، لاستیک، قیر، رنگ‌های ساختمانی و صنعتی و تسری آن به بخش حمل و نقل بار و مسافر نسبت به ارایه نقطه نظرات کارشناسی مبنی بر ضرورت پیگیری موضوع در قالب کارگروه تخصصی اقدام کرده است.

وی تصریح کرد: تاکید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص تعدیل تدریجی نرخ فرآورده‌ها تا رسیدن به نرخ ارز مبادله ای برای مصارف داخلی، تعیین قیمت بر اساس مکانیزم بورس و فرمول مشخص، پرهیز از فروش محصولات به صورت علی‌الحساب و اتخاذ سایر تمهیدات و سازوکارهای قانونی با حضور دستگاههای ذیربط است.

به گفته منایی، هم اکنون مراتب در حال پیگیری بوده و پس از حصول نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید؛ ضمن اینکه با توجه به احتمال بروز تخلفاتی از قبیل احتکار و گرانفروشی در بازار مصرف انواع محصولات نهایی مرتبط، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بهره‌گیری از توان بازرسان مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسرکشور، اقدام به تشدید نظارت و بازرسی در مبادی اصلی تامین و توزیع اعم از عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کرده است.

وی اظهار داشت: در واقع، بازرسان با اخذ اطلاعات مرتبط اعم از آمار تولید و میزان تحویل محصول به نمایندگی‌ها، بازرسی حضوری در محل کارخانه‌های تولیدی به منظور نظارت بر انجام تولید و عرضه مستمر را در دستور کار قرار داده است.

به گفته معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ثبت قیمت انواع محصولات اولویت‌دار در این بخش اعم از انواع محصولات روغن موتور صنعتی- دیزلی ، انواع سایزهای لاستیک سواری و سنگین و نیز رنگ‌های ساختمانی در سامانه اطلاع رسانی قیمت کالاها و خدمات، جهت آگاهی و بهره‌برداری مصرف‌کنندگان از آخرین قیمت‌های مورد تائید این سازمان کرده است.

وی اظهار داشت: این سازمان با شماره تماس 124 در سراسر کشور، در اسرع وقت آمادگی دریافت و رسیدگی به اخبار مردمی به ویژه در زمینه اختفاء و امتناع از عرضه کالا، شکایات مطروحه عموم مصرف‌کنندگان را به خصوص پیرامون گرانفروشی و تقلب دارد.