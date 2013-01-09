به گزارش خبرنگار مهر، جلسه اول اعضای فنی فدراسیون تکواندو برای انتخاب کادر فنی تیم ملی به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان و بازیهای کشورهای اسلامی روز دوشنبه با انتخاب چهار گزینه نهایی به اتمام رسید و قرار شد دبیر فدراسیون با این مربیان برای پذیرش مسئولیت تیم ملی وارد مذاکره شود.

قرار است دومین جلسه فوق امروز چهارشنبه برگزار شود و به احتمال فراوان از جلسه امروز اسامی نهایی کادر فنی خارج شود. این در حالی است که از زمان پایان جلسه اول تاکنون با گزینه های مد نظر هیچ مذاکره ای صورت نگرفته است.

فریبرز عسگری، بیژن مغانلو، سید نعمت خلیفه و مرتضی کریمی گزینه های مد نظر فدراسیون هستند که تاکنون تماسی از سوی دبیر و یا نماینده ای دیگر از فدراسیون با آنها گرفته نشده و به نوعی این مربیان از زمان انتشار اخبار جلسه اول در انتظار تماس حسن ذوالقدر می باشند.

پیش از این هم از مسئولان فدراسیون خواسته شد با نگاه جدی تری به لیگ و کارنامه مربیان در مورد کادر فنی تصمیم گیری کنند. تصمیمی که می تواند شور و نشاطی خاص در بین مربیان را در پی داشته باشد و یا بازهم انگیزه را از مربیان شاغل بگیرد.

رضا مهماندوست یک نمونه و مثال بارز است. او از اعتماد فدراسیون به خوبی بهره برد و بعد از آمدن به جای ذوالقدر تکواندو را ایران به افتخارات زیادی رساند. بهتر نیست بازهم اعتماد کنیم و تیم ملی را به یک مربی جوان و با کارنامه بسپاریم. مگر نه اینکه در مدت 15 ماه گذشته مربیانی آمدند و کار کردند. چرا اکنون به مربیان دیگر که آنها هم تجربه دارند اعتماد نمی کنیم؟

رقابتهای جهانی مکزیک تیرماه سال آینده برگزار می شود و از دست دادن زمان برای تیمی که می خواهد ازعنوان قهرمانی خود دفاع کند تنها باعث افزایش مشکلات خواهد شد و بس!