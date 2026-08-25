حجت‌الاسلام تقی روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر به واقعه کربلا نگاه کنیم، تجلی عالی ولایت‌مداری را در رفتار اصحاب سیدالشهدا (ع) می‌بینیم. امام حسین (ع) در شب عاشورا، پس از آنکه اصحاب خود را مورد امتحان قرار دادند و استقامت و ایستادگی آنان را پای امامت و ولایت مشاهده کردند، جمله تاریخی و ماندگاری را فرمودند که در همه مقاتل ذکر شده است: «من باوفاتر از اصحاب خود سراغ ندارم.»

امام جمعه شهرستان آبیک تصریح کرد: این جمله زمانی از زبان امام حسین (ع) جاری شد که وفاداری بی‌نظیر یاران آن حضرت را مشاهده کردند. به‌عنوان نمونه، جناب مسلم بن عوسجه خطاب به امام عرض کرد: «یا اباعبدالله! اگر فردا من ۷۰ بار کشته شوم، بدنم را بسوزانند و دوباره زنده شوم، باز هم می‌گویم حسین.» این رفتار، اوج وفاداری به امام زمانِ آن روز بود.

وی ادامه داد: امروز ملت ما باید این درس بزرگ را بیاموزد و بداند اگر همه امت این‌گونه پای کار ولایت باشند، غریب واقع شدن ائمه (ع) دیگر هرگز تکرار نخواهد شد.

روحانی افزود: ثبت‌نام ۳۲ میلیون نفر به‌عنوان «جان‌فدا»، از همان روحیه اصحاب سیدالشهدا (ع) حکایت دارد؛ همان اصحابی که اعلام کردند تا پای جان ایستاده‌اند. چنان‌که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز فرمودند اگر هزار بار در راه خدمت به این ملت کشته شوم و زنده شوم، باز هم آماده شهادت هستم. داشتن چنین اعتقادی در میان زنان و مردان جامعه می‌تواند مانع از تکرار حوادث تلخ صدر اسلام شود.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: با حضور پرشور مردم و تشییع پیکر امام شهیدمان، بار دیگر رستاخیز عظیمی خلق شد. مردم در عراق، تهران، قم و مشهد اوج وفاداری خود را اثبات کردند و این رستاخیز بزرگ، چشمان جهانیان را مبهوت و کمر دشمن را شکست؛ چراکه ما این درس را از کربلا آموخته‌ایم.

سیر رسیدن به درجه یقین و باور الهی

امام جمعه آبیک تصریح کرد: شاید این سؤال مطرح شود که اصحاب اباعبدالله (ع) چه مسیری را طی کردند که در آن شب تاریک، با وجود برداشته شدن بیعت، ماندن در کنار امام را انتخاب کردند؟

وی افزود: پاسخ روشن است؛ وقتی سیدالشهدا (ع) از ایمان آنان مطمئن شد، جایگاه بهشتی هر یک از اصحاب را به آنان نشان داد. به همین دلیل، آنان شب عاشورا را با شادمانی سپری کردند و فردای آن روز برای رفتن به میدان نبرد از یکدیگر سبقت می‌گرفتند.

روحانی عنوان کرد: این پایداری، ریشه در «باور و یقین» دارد؛ همان‌طور که قرآن می‌فرماید: «آنان به آخرت یقین دارند». ایمان با یقین متفاوت است. وقتی یقین انسان به مرتبه «عین‌الیقین» برسد، انسان مانند آهن محکم می‌شود که هیچ عاملی نمی‌تواند در او اثر بگذارد و جز خدا چیزی را نمی‌بیند.

وی ادامه داد: همین باور باعث شد هیچ‌یک از اصحاب در روز عاشورا دست از امام نکشند و تا پای جان و نیزه رفتن سرهایشان ایستادگی کنند. ما این الگوی عینی را در هشت سال دفاع مقدس نیز دیدیم؛ رزمندگان ما در سنگرها موجی از ایمان و باور به خدا بودند و شب‌های عملیات، دقیقاً مانند کربلا، با شوخی، حلالیت‌طلبی و امید به دیدار در قیامت و کربلا به استقبال خطر می‌رفتند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همین باورهای الهی است که امروز ملت ما را در برابر تسلیحات بزرگی مانند بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا محکم نگه داشته و عنایت و امدادهای غیبی الهی را، نظیر آنچه در صحرای طبس دیدیم، به همراه داشته است. مردم باید در این شب‌های محرم، این باورهای دینی را در خود تقویت کنند.

خطرات تندروی و جلو افتادن از ولایت

روحانی عنوان کرد: مسئله مهم دیگر، خطر جلو افتادن از امام است؛ همان پدیده‌ای که در جنگ صفین رخ داد و عده‌ای با دیدن قرآن‌ها بر سر نیزه، در برابر امام علی (ع) ایستادند.

وی ادامه داد: در صلوات شعبانیه یک قاعده کلی و کلیدی داریم که ملاک رفتار شیعه را مشخص می‌کند و در بخشی از آن آمده است که هرکس از امام جلو بیفتد، از دین خارج شده، هرکس عقب بماند، نابود است و تنها کسانی که همراه و ملازم امام باشند، به حق ملحق خواهند شد.

امام جمعه آبیک گفت: امروز برخی متدینین و دغدغه‌مندان باید مراقب این خطر بزرگ باشند. خوارج نهروان ۱۲ هزار نفر بودند که از فرط نماز شب، پیشانی‌هایشان پینه بسته بود اما چون سخن امام خود را نپذیرفتند، خشکه‌مقدسی آنان باعث خانه‌نشینی علی (ع) و شکست در جنگ ۱۸ ماهه صفین شد.

در شرایط حساس، همگان باید گوش به فرمان رهبری باشند

وی با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: در شرایط حساس و پیچ تاریخی کنونی، همگان باید گوش به فرمان رهبری باشند.

روحانی افزود: وقتی رهبری صراحتاً می‌فرمایند «من علی‌الاصول نظر دیگری داشتم، اما به خاطر حسن‌نظر مسئولان و اعتمادی که به تعهد آنها دارم، اجازه دادم تفاهم‌نامه امضا شود»، دیگر شعار دادن و حرکت برخلاف این مسیر، مصداق «المتقدم لهم مارق» است.

وی تصریح کرد: در برابر تصمیم ولی جامعه باید یک کلام گفت: «چشم». شورای عالی امنیت ملی و مسئولان تعهد داده‌اند که حق ملت ایران را استیفا کنند و باید به این روند اعتماد کرد.

اقتدار در جبهه دیپلماسی و لزوم مطالبه محترمانه

امام جمعه شهرستان آبیک یادآور شد: ما جلوه‌های زیبایی از ایستادگی را در جبهه دیپلماسی و عملکرد مسئولانی که در سوئیس حضور داشتند، دیدیم. فرزندان این کشور در برابر زیاده‌خواهی‌های بین‌المللی ایستادند؛ خبرنگاران را از جلسه بیرون کردند، چیدمان میزهایی را که در شأن ایران نبود تغییر دادند و اجازه عکس‌گرفتن غیرقانونی را ندادند. حتی زمانی که ترامپ در جریان مذاکرات تهدید کرد، جلسه را ترک کردند و نشان دادند که در برابر ابرقدرت‌ها منفعل نیستند.

وی افزود: وقتی چنین صحنه‌های مقتدرانه‌ای در خارج از کشور خلق می‌شود، دیگر صحیح نیست که در داخل کشور هرکس در خیابان‌ها و محافل ساز خود را بزند؛ ولایت‌مداری یعنی همین همگرایی.

روحانی ادامه داد: البته ما وظیفه داریم، همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند، منتظر تحقق شروط از سوی مسئولانی که تعهد داده‌اند بمانیم و اجرای بندهای تفاهم‌نامه را محترمانه از رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی مطالبه کنیم.

وی تأکید کرد: این مطالبه نباید توأم با اهانت باشد؛ چراکه امام شهید ما همواره از اهانت به مسئولان کشور نهی می‌کردند. باید مراقب باشیم که با تندروی، در زمین و صف دشمن بازی نکنیم.

امام جمعه آبیک در پایان گفت: امیدوارم با الهام از قیام خونین سیدالشهدا (ع)، این وفاداری به امام امت را عملاً به اثبات برسانیم؛ چراکه افراط و تفریط نه مورد پذیرش امام حسین (ع) است، نه روح امام شهیدمان و نه روح امام کبیرمان (ره) آن را می‌پذیرد.