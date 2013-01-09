عملکرد سلیقه ای چالش مطالعه در هرمزگان/ قانونی که شهرداری اجرا نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود فضای کتابخانه ای در هرمزگان و همچنین کم بودن تعداد کتاب مباحثی بوده که بخش مطالعه و کتابخوانی در هرمزگان را با چالش مواجه کرده و موجب مطلوب نبودن سرانه مطالعه در این استان شده است.

البته سرانه مطالعه در کشور نیز در حد مطلوبی قرار ندارد اما در این راستا فرهنگ سازی برای مطالعه بیشتر کتاب در هرمزگان نیز انجام نشده و در اماکن عمومی شاهد ایجاد فضاهایی مناسب برای مطالعه نبوده ایم.

از سوی دیگر اداره کل کتابخانه های هرمزگان به عنوان یکی از نهادهای مسئول در حوزه مطالعه و توسعه فضای مطالعه پس از انتخاب بهرام پوراشرف مدیرکل سابق این نهاد به عنوان فرماندار حاجی آباد مدت ها با چالش مدیریتی نیز مواجه بود و متولی خاصی نداشت.

گذشته از تمامی این مباحث برنامه ریزی مناسبی در راستای بهبود وضعیت مطالعه و کتابخانه ها در هرمزگان انجام نشده و حتی جلسات تخصصی برای این مبحث مهم که در قانون تاکید شده باید در سطح استان ها و شهرستان ها برای برنامه ریزی در راستای بهبود وضعیت کتابخانه ها و مطالعه برگزار شود، نیز انجام نشده است.

همچنین دیگر چالشی که کتابخانه های استان هرمزگان را با چالش مواجه کرده، عدم پرداخت حق نیم درصدی کتابخانه ها از محل اعتبارات و درآمدهای شهرداری ها بوده که این مسئله نیز موجب شده تا اعتبارات لازم برای توسعه فضای کتابخانه ها در هرمزگان موجود نباشد.

این مشکلات موجب شد تا پس از مدت ها جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بندرعباس با حضور مسئولان این شهرستان و اداره کل کتابخانه های هرمزگان برگزار شود تا برای بهبود وضعیت کتابخانه ها در شهرستان بندرعباس تصمیماتی گرفته شود، هرچند که کتابخانه ها در دیگر شهرستانهای هرمزگان نیز با مشکل مواجه هستند.

آمار نا مطلوب فضای کتابخانه ای در بندرعباس

مهدی قاسمی زاده معاون اداره کل کتابخانه های هرمزگان در این جلسه تعداد اعضای کتابخانه های عمومی در شهرستان بندرعباس را بیش از 30 هزار نفر و تعداد مراجعین به این کتابخانه ها را بیش از 272 هزار نفر اعلام کرد و افزود: در شهرستان بندرعباس هشت کتابخانه نهادی و شش کتابخانه مشارکتی وجود دارد.

وی ادامه داد: زیربنای کتابخانه ها در شهرستان بندرعباس بیش از 666 هزار متر مربع است و سرانه فضای کتابخانه ای در شهرستان بندرعباس دو متر و 13 سانتی متر به ازای هر 100 نفر است.

معاون اداره کل کتابخانه های عمومی هرمزگان افزود: همچنین به ازای هر 100 نفر 34 کتاب در کتابخانه های عمومی هرمزگان وجود دارد که در مجموع آمار سرانه کتاب و فضای کتابخانه ای در شهرستان بندرعباس بسیار کمتر از استانداردهاست.

بدهی میلیاردی شهرداری

قاسمی زاده در ادامه یکی از مشکلات اساسی کتابخانه ها در بندرعباس را عدم پرداخت حق نیم درصد کتابخانه ها از سوی شهرداری بندرعباس عنوان کرد و اظهار داشت: در مجموع شهرداری بندرعباس حدود یک میلیارد و 453 میلیون تومان به کتابخانه ها بدهکار است و تنها 20 میلیون تومان از بدهی خود را پرداخت کرده است.

عدم پرداخت حقی قانونی

محسن زینلی مدیرکل کتابخانه های هرمزگان نیز در ادامه این جلسه خواستار رفع مشکل پرداخت حق کتابخانه ها از سوی شهرداری بندرعباس شد و افزود: قانون پرداخت نیم درصد از درآمدهای کل شهرداری ها به کتابخانه ها از سال 83 تصویب شده و از آن زمان تا کنون شهرداران مختلف بندرعباس در اجرای این قانون سلیقه ای عمل کرده و به طور کامل حق قانونی کتابخانه ها را پرداخت نکرده اند.

وی ادامه داد: تنها در سال 90 نهاد کتابخانه های عمومی کشور مبلغی از بدهی شهرداری های کشور را کسب کرد که تخصیص اعتبار از این مبلغ دریافت شده به استانها نیز ملزم به ارائه طرح است و از این بودجه نیز تا کنون چیزی به ما اختصاص نیافته است.

مدیرکل کتابخانه های هرمزگان تصریح کرد: طبق رایزنی هایی که با شهرداری بندرعباس انجام داده ایم قرار شده شهرداری بدهی خود به کتابخانه ها را پرداخت کرده و یا به جای آن زمین و یا ساختمانی در اختیار اداره کل کتابخانه های هرمزگان قرار دهند.

همانگونه که مطرح شد شهرداری بندرعباس تا کنون مبلغی را که باید طبق قانون برای توسعه کتابخانه ها در شهر بندرعباس اختصاص می داده به اداره کل کتابخانه ها پرداخت نکرده و همین مسئله بهبود فضای کتابخانه ها و مطالعه در بندرعباس را با مشکل موجه کرده است.

شهرداری مبلغی بیشتر پرداخت کرده است !

اما جمشید رئیسی رئیس شورای شهر بندرعباس که معتقد است حق نیم درصدی سال گذشته از سوی شهرداری پرداخت شده ودر ادامه این جلسه عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که حوزه مطالعه و کتابخانه ها را رنج داده موازی کاری دستگاههای مختلف در این خصوص بدون هماهنگی های لازم بوده و متاسفانه کم توجهی به این بخش بسیار زیاد بوده است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی برای توسعه و بهبود فضای کتابخانه ها جز وظایف بسیار مهم شهرداری هاست و طبق قانون برنامه پنج توسعه نیز دولت می تواند وظایف خود در این حوزه را به شهرداری ها واگذار کند که اگر این مسئله محقق شود، شهرداری ها می توانند به خوبی فضای کتابخانه ها را توسعه داده و از آنها نگه داری کنند.

رئیس شورای شهر بندرعباس همچنین در خصوص پرداخت نیم درصد درآمدهای شهرداری بندرعباس به کتابخانه ها گفت: طبق اسنادی که ما در اختیار داریم این مبلغ سال گذشته پرداخت شده و حتی شهرداری بندرعباس هزینه بیشتری را برای کتابخانه ها انجام داده و هم اکنون نیز ماهانه 10 میلیون تومان از سوی شهرداری بندرعباس به حساب کتابخانه ها واریز می شود.

آمار استفاده از کافی نتها بیشتر از کتابخانه هاست

رئیسی در ادامه خواستار توجه بیشتر به اصل مطالعه در بندرعباس شد و افزود: متاسفانه در حال حاضر آمار استفاده از کافی نت ها در بندرعباس بسیار بیشتر از آمار کتابخانه هاست که ما امیدواریم اداره کل کتابخانه ها برای رفع این مشکل تلاش کند.

پایان بخش این جلسه سخنان احمد مرادی فرماندار بندرعباس بود که نسبت به عملکرد صورت گرفته در حوزه کتابخانه ها و وضعیت مطالعه انتقادهایی داشت.

عملکرد سلیقه ای در حوزه مطالعه

فرماندار بندرعباس با بیان اینکه در حوزه کتابخانه ها سلیقه ای عمل شده است، عنوان کرد: طبق قانون باید جلسات مشورتی این چنینی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی برای وضعیت کتابخانه ها و مطالعه هر سه ماه یکبار برگزار شود که متاسفانه در این زمینه سلیقه ای عمل شده و جلسات به شکل منظم برگزار نشده است.

وی ادامه داد: دستگاههای فرهنگی باید مطالبه گر بوده و پیگیر دریافت حق خود باشند که دریافت حق نیم درصدی از شهرداری نیز از جمله این مباحث است.

مرادی همچنین از وضعیت سرانه فضای کتابخانه ای و کتاب های موجود در شهرستان بندرعباس نیز انتقاد کرد و افزود: آمارها بیانگر وجود مشکلات جدی در این حوزه است و متاسفانه در بخش فرهنگ سازی برای مطالعه نیز موفق عمل نشده که تمامی این مسائل و این گونه عملکردها، ناهنجاری های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

فرماندار بندرعباس تاکید کرد: ما طبق قانون موظفیم جلسات حوزه کتابخانه ها را هر سه ماه یکبار برگزار کرده و با برنامه ریزی مناسب به اداره کل کتابخانه ها در راستای بهبود وضعیت مطالعه و کتابخانه ها کمک کنیم چون یک دستگاه به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.

تاکید بر تعیین تکلیف پرداخت نیم درصد شهرداری

وی بر لزوم تعیین وضعیت پرداخت حق نیم درصد شهرداری ها به کتابخانه ها تاکید کرد و اظهار داشت: شهرداری بندرعباس طبق قانون موظف به پرداخت این مبلغ است و باید تا جلسه بعدی که در این خصوص تشکیل خواهد شد وضعیت این بحث از سوی شهرداری مشخص شود.

مرادی مطالعه را مسئله ای اساسی در جامعه دانست و تصریح کرد: باید در این راستا برنامه ریزی های اساسی در بندرعباس صورت گیرد و ما جایگاه خود در زمینه مطالعه را شناخته و برای بهبود آن تلاش کنیم.

فرماندار بندرعباس در پایان خواستار در نظر گرفت فضایی برای احداث کتابخانه در شهرک بزرگ پیامبر اعظم بندرعباس، انجام کارهای پژوهشی در حوزه مطالعه، ایجاد کتابخانه های سیار و کتابخانه های مرجع و تخصصی در شهرستان بندرعباس شد.

در مجموع باید گفت که عملکرد سلیقه ای و بدون برنامه و بدون توجه به قانون حوزه کتابخانه ها در شهرستان بندرعباس و حتی در استان هرمزگان را با مشکل موجه کرده و در این راستا قوانین موجود به درستی اجرایی نشده است.

هرچند رغبت مردم برای مطالعه نیز کمتر شده اما با فرهنگ سازی مناسب می شد این وضعیت را بهتر کرد که نبود برنامه جامع و مدون از این مسئله جلوگیری کرده است.