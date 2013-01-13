ایجاد بسترهای علمی و فرهنگی از ثمرات وقف در کرمانشاه است

محمد احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بسیاری از موقوفات به خاطر این صورت گرفته که استان کرمانشاه در مسیر عتبات عالیات قرار دارد، گفت: علاوه بر این بسیاری از علما که در نجف بودند و گذر علما و زائران عتبات عالیات در تنوع موقوفات و نیات مختلف تاثیر داشته است.

وی ادامه داد: به واسطه وقف و از محل موقوفات فواید زیادی نصیب استان کرمانشاه شده و این جای شکر دارد.

وی افزود: در بسیاری از استان ها حتی با حضور علما تنوع زیادی در نیات واقفین دیده نمی شود ولی در موقوفات استان کرمانشاه جای امضاء علماء و مجتهدین دیده می شود و امر وقف با نظر علما روز بوده است.

احمدوند نظر علما را در موقوفات برای امور لازم در جامعه از ملزومات دانست و گفت: نیات واقفین باید به روز نگارش شود و نیات باید بر اساس علوم دینی و در راستای نظر واقفین و در محور قرآن و عترت انجام گیرد.

وی از جمله ثمرات وقف و رسالت سازمان اوقاف را، آموزش و تربیت حافظان و... ذکر کرد و گفت: موقوفات علاوه بر بحث معنوی آن موجبات اشتغالزایی خواهد شد و زمینه فعالیت های علمی و فرهنگی را همانند ایجاد دانشکده علوم قرآنی و اجرای برنامه ها و خدمات مختلف در بقاع متبرکه را فراهم می کند.

وی در ادامه تعداد بقاع متبرکه استان کرمانشاه را بیش از 40 مورد دانست و گفت: طبق دستورات رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نذورات مربوط به هر بقعه باید هزینه همان بقعه شود.

احمدوند از دیگر ایده های واقفین را معاملات تدریجی و نقل و انتقالاتی ذکر کرد که درصدی از درآمد این موقوفات در راستای نیت واقف اجرا یا در جهت عواید اشتغالزایی باشد.

رئیس اداره اوقاف نواحی 1و 2 استان کرمانشاه در پایان گفت: عواید وقف باید خود مولد باشد و در مسائل شرعی اصل موقوفه باقی و درآمد آزاد باشد و در موقوفات مولد هم باید اصل موقوفه حفظ و درآمد تثبیت شود.