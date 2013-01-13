ضرورت نصب دوربین های مدارس بسته در ورودی های پرترافیک تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، بیوک رئیسی ظهر یک شنبه در همایش هفته هوای پاک اظهار داشت: در سال جاری تمام سعی خود را برای خارج کردن وسایل نقلیه فرسوده از حمل و نقل استان به کار بسته ایم و تاکنون هشت هزارو 987 خودرو از بدنه حمل و نقل شهری خارج شده است.

وی ادامه داد: همچنین هشت هزارو 447 دستگاه خودرو فاقد معاینه فنی و دودزا که موجب آلودگی بیش از حد بود، شناسایی و در مورد آنها اقدامات ضروری صورت گرفته است.

رئیسی افزود: شهر تبریز یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرهای کشور بوده و رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی سبب آلودگی بیش از حد آلودگی در این شهر شده است.

وی از کاهش آلودگی هوا در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد وگفت:در سال جاری تنها سه روز به علت آلودگی هوا تعطیل شده که این مقدار نسبت به سال های پیش با کاهش زیادی مواجه بوده است.

رئیسی در خصوص میزان فضای موجود در استان گفت: میزان فضای سبز استان در سال های 90 و 91 به ترتیب 15.12 و 16 متر مربع است که این مقدار باید تا پایان سال 94 به 20 متر مربع افزایش پیدا کند.

وی همچنین ضمن تاکید به ساخت جایگاه های دو منظوره در استان اظهار داشت: تبدیل جایگاه های تک منطوره به دو منظوره در سراسر استان باید در اولویت قرار گیرد که البته باید تا پایان سال 94 هشت جایگاه سی ان جی دیگر در استان فعال شود.