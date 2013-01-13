تیم فجر جبران گذشته ها را کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری عصر یکشنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و ملوان بندرانزلی گفت: متاسفانه با توجه به بازی های مناسبی که در هفته های گذشته انجام داده بودیم، نتایج قابل قبولی بدست نیامد به همین دلیل تمامی بازیکنان ما تلاش کردند که با کسب نتیجه در این بازی جبران گذشته کنند.

وی ادامه داد: تلاش و هماهنگی در میان بازیکنان به خوبی انجام شد و همین دلیل پیروزی ارزشمند ما در مقابل تیم ملوان بود.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در خصوص وضعیت زمین چمن ورزشگاه شهید دستغیب تاکید کرد: 10 بازیکن مصدوم ما نتیجه بازی در چنین زمینی است و متاسفانه هیچکس هم به حرف های ما گوش نمی دهد.

یاوری تصریح کرد: به طور حتم تلاش خود را برای کسب سه امتیاز بازی با تیم صبای قم افزایش خواهیم داد و به هواداران قول کسب نتیجه مطلوب را از هم اکنون می دهیم.

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران تیم فجر شهید سپاسی شیراز با نتیجه دو بر یک ملوان بندرانزلی را شکست داد.