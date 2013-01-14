نگرانی آمریکا از فعالیت های فضایی چین

به گزارش خبرگزاری ، رویترز در این زمینه می نویسد: در حالیکه چین برنامه های جاه طلبانه فضایی خود را توسعه می دهد آمریکا نگرانی خود را از این توسعه برنامه های فضایی ابراز داشته است.

به گفته چند منبع دولتی آمریکا و متخصصصان فضایی خارجی، توسعه فضایی از سوی چین حساس ترین ماهواره های نظامی و اطلاعاتی آمریکا را دچار مشکل می کند.

منابع اعلام کردند: یک ارزیابی اطلاعاتی محرمانه که سال گذشته کامل شد، تحلیل می کند که فعالیت های فزاینده چین در فضا و رشد روز افزون آسیب پذیریِ فعالیت های آمریکا، تهدید کننده است.

منابع آمریکایی گفتند گزارش اطلاعاتی نسبت به توانایی پکن برای مختل کردن ماهواره ها در مدارهای بالاتر هشدار می دهد. پکن می تواند حساس ترین فضاپیماهای آمریکایی را تهدید کند. در همین حال چین در سال های اخیر چند آزمایش ضد ماهواره را در سطح مدار پایین انجام داده است.

جاناتان مک داول مرکز فضایی هاروارد می گوید: ما شاهد این حس در آمریکا هستیم که چین یک تهدید بالقوه است و فناوری لازم را برای تهدید بودن در صورت تمایل دارد.