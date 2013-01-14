145 مجتمع آموزشی و پرورشی در یزد فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یزدانی از فعالیت 78 مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری با عنوان ترنم ولایت و 67 مجتمع شهری با عنوان حیات طیبه در استان یزد خبر داد و اظهار داشت: افزون بر 33 هزار دانش آموز در 623 آموزشگاه زیرپوشش این مجتمع ها به تحصیل مشغولند.



یزدانی بسط و تعمیق عدالت آموزشی و پرورشی، گسترش پوشش تحصیلی، بهبود مدیریت و تسهیل در امر نظارت، ایجاد انعطاف و افزایش بهره وری ، سازماندهی و بهینه سازی نیروی انسانی و ایجاد فرصت لازم برای توانمند سازی معلمان و دانش آموزان ، هدایت فرآیند آموزش و پرورش ، تسهیل در تبادل اطلاعات بین مدارس ، ترویج فرهنگ کار گروهی و ارتقای نقش مدرسه را از اهداف ایجاد مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی برشمرد .



رابط مجتمع های استان یزد، تعداد مجتمع های استان در سال تحصیلی جاری را 145 مورد ذکر کرد که با 1934 کلاس ، نزدیک به 17 هزار دانش آموز دختر بیش از 16 هزار دانش آموز پسر در آن تحصیل می کنند.



وی صرفه جویی در هزینه ها از طریق تجمیع منابع، بهبود رشد حرفه ای معلمان، فراهم آوردن فرصت مشارکت برای همه مدارس و افزایش کارایی مدارس را از اهداف ایجاد مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری دانست.



تشکیل اتاق فکر مشاوره



اتاق فکر مشاوره با موضوع هدایت صحیح تحصیلی و شغلی برگزار شد.



در این جلسه حمید رستگاری، معاون پرورشی و فرهنگی با اشاره به ویژگی های اتاق فکر از جمله تصمیم سازی برای هدف های بزرگتر، تجزیه و تحلیل فعالیت های مشاوره اظهار داشت: پیشنهادات سازنده که در اتاق فکر، پیرامون موضوعات مشاوره ای مطرح و مصوب شود و در راستای سند تحول بنیادین و برنامه پنجم توسعه باشد در قالب طرح و برنامه در خواهد آمد و پس از تصویب شورای معاونین اجرا خواهد شد.

رستگاری افزود: موضوعات مربوط به مشاوره در سند تحول بنیادین باید مبنای کار اتاق فکر مشاوره قرار می گیرد.



وی ادامه داد: باید در برنامه ریزی ها خواسته های صحیح و اصولی دانش آموزان را در نظر گرفت و با ارائه گزارشی از جلسه مربوط به دانش آموزان عضو مجمع اندیشه ورزان، برخی از دغدغه های آنان را برشمرد.



همچنین با مطرح شدن بندهایی از ماده 19 قانون برنامه پنجم پیرامون هدایت تحصیلی و شغلی توسط رئیس گروه مشاوره، نظرات اعضای اتاق فکر مشاوره در ارتباط با هدایت تحصیلی و شغلی از جمله اصلاح شاخص های هدایت تحصیلی، فرآیندی بودن آن، مسائل مربوط به مدارس فنی و حرفه ای، آگاهی دادن به دانش آموزان و خانواده ها، آزمون های مشاوره ای، بانک اطلاعات تحصیلی و شغلی، اجرای تست های شخصیت و محورهای هدایت تحصیلی مطلوب ارائه شد.



بررسی مشکلات دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری

کمیته برنامه ریزی برای دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری و دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در آموزش و پرورش تشکیل شد.



شایسته ناطقی، معاون آموزش ابتدایی استان یزد، هدف از تشکیل این کمیته را تحقق اهداف سند تحول بنیادین و گسترش عدالت آموزشی برای دانش آموزان است.

وی با اشاره به پاره ای از مسائل و مشکلات دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و نیاز ویژه در مدارس از حاضران خواست با ارائه نقطه نظرات کارشناسانه خود آموزش و پرورش را در این راستا یاری کنند.



مشارکت دانشگاهها برای پیشگیری و درمان اختلالات یادگیری و آموزش کودکان، تشکیل کارگروه تخصصی با رویکرد اقدام پژوهی، همراهی هسته های مشاوره، ارائه ی آموزش های تخصصی به معلمان در این زمینه، آموزش والدین، مربیان و آموزگاران دوره ابتدایی و تهیه و تولید محتواهای مورد نیاز این گروه از دانش آموزان از مهمترین مباحث این کمیته بود.