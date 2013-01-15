200 تن برنج وارداتی در پلدختر توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رشیدی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه تنظیم بازار شهرستان پلدختر اظهارداشت: به منظور کنترل و جلوگیری از اختلال در بازار 200 تن برنج طی روزهای آینده در شهرستان پلدختر توزیع می شود.

وی افزود: چندین فروشگاه به عنوان عامل توزیع در شهرهای پلدختر و معمولان و بخش های تابعه برای دسترسی آسان مردم در نظر گرفته شده است.

فرماندار پلدختر بیان داشت: هدف از این کار ایجاد تعادل در بازار و تامین برنج مورد نیاز مردم با توجه به تقاضای شهروندان است.

رشیدی از متولیان خواست که اطلاع رسانی لازم را به شهروندان پلدختری در این زمینه داشته باشند، گفت: باید ساماندهی لازم در زمینه نحوه توزیع برنج در شهرستان صورت گیرد.

وی همچنین ازتوزیع 120 تن برنج وارداتی با نرخ مصوب دولتی با هدف تنظیم بازار مصرف در یک هفته اخیر در شهرستان پلدختر خبرداد و گفت: با توجه به نوسان روزهای اخیر در بازار عرضه برنج، توزیع این میزان برنج در کیسه های 10 کیلویی با قیمت مصوب انجام و برای عرضه در اختیار فروشگاه های معتبر قرار گرفته شده است.