عبادالله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اینکه پتروشیمی مهاباد با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 7 هزار میلیارد ریال با تولید 330 هزار تن انواع پلی اتیلین و اشتغال زایی مستقیم 500 نفر شاخص ترین طرح صنعتی افتتاحی سال 92 در آذربایجان غربی خواهد بود، افزود: کلنگ احداث این طرح در سال 83 به زمین زده شده است.

وی اظهار داشت: طرح پتروشیمی مهاباد با هدف ایجاد تعادل منطقه ‌ای، تحرک ‌بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته، ایجاد اشتغال، ارتقای فناوری در بخش صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین فعال کردن صنایع پایین دستی پتروشیمی در دست اجرا است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی تولید انواع لوله های پلاستیکی با کاربرد در بخش کشاورزی و صنایع ساختمانی، تولید کیسه های پلی اتیلنی برای حمل ونقل کالا، فیلم های پلی اتیلنی، کارتن های پلاستیکی در صنعت بسته بندی، تولید قطعات پلاستیکی مورد کاربرد در صنعت خودرو سازی و صنایع و لوازم خانگی که پلی اتیلن به نحوی در آنها مورد استفاده دارد، از جمله کالاهایی است که از محصول تولیدی این واحد خواهد بود.

اکبری همچنین با اشاره به اختصاص 730 میلیارد ریال اعتبار برای اتمام کارخانه استحصال طلای معدن زره شوران و افتتاح این واحد نیز تا خرداد ماه 92 بعنوان یکی از طرحهای استراتژیکی استان، عنوان کرد: با بهره برداری از معادن طلا و نقره، آذربایجان غربی به قطب تولید و فرآوری صنایع جنبی این رشته از قبیل ساخت طلای تجارتی پلی متال تبدیل می شود.



وی با اشاره به اینکه با تکمیل این طرح میزان تولید طلا تا 3 تن در سال افزایش می یابد، اظهار داشت: معدن زره شوران تکاب یک طرح ملی و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که هم اکنون 200 نفر بصورت مستقیم و نزدیک به دو هزار نفر بصورت غیر مستقیم فقط در بخش معدن این کارخانه جذب کار شده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از صدور 107 فقره پروانه بهره برداری صنعتی با حجم سرمایه گذاری هزار و 11 میلیارد ریال از ابتدای سالجاری تاکنون در آذربایجان غربی خبر داد و افزود: 279 واحد صنعتی با سرمایه21 هزار و 297 میلیارد ریال با اشتغال زایی 5 هزار و 247 نفر مجوز دریافت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه با افتتاح این واحدها تحول عظیمی در بخشهای اقتصادی، صنعتی، ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و افزایش درآمد سرانه ایجاد می شود، یادآور شد: 8 طرح صنعتی با سرمایه گذاری 53 میلیارد ریال با اشتغال 281 نفر در دهه فجر امسال افتتاح می شود.