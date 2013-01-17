سفره خانه هایی که "سنتی" نیستند/ ساماندهی در بروجرد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سفره خانه های سنتی یکی از نمادهای هویت تاریخی و فرهنگی ایرانیان محسوب می شوند که از پیشینه ای غنی برخوردار بوده و سالهاست که با خاطرات ایرانیان از سیر و سفر عجین شده اند.

همین موضوع خود ضرورت نظارت هر چه بیشتر بر سفره خانه هایی که با نام و عنوان "سنتی" فعالیت می کنند را روشن می سازد تا مدیران این سفره خانه ها تمام تلاش خود را در جهت سالم ماندن فضای چنین مکانی به کار گیرند و البته در این میان نقش نظاری مسئولان نباید به فراموشی سپرده شود.

واحدهایی که شباهتی به سفره خانه سنتی ندارد

و اما موضوعی که در سالهای اخیر به طور مستمر چه در رسانه ها و چه در محافل کارشناسان گردشگری مطرح شده فعالیت واحدهایی است که هیچ تطابقی با ماهیت یک سفره خانه سنتی ندارند، موضوعی که منجر شد تا متولیان امر به تدوین آئین نامه استاندارد در این زمینه بپردازند که البته هنوز تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارد.

با وجود ابلاغ آئین نامه مورد نظر همچنان واحدهایی دیده می شود که بدون توجه به این استانداردها تحت لوای نام سفره خانه سنتی فعالیت می کنند تا مسئولان میراث فرهنگی نیز از این وضعیت به ستوه آمده و خواستار ساماندهی شوند.

پیش از این مسئولان میراث فرهنگی بروجرد در سخنانی گفته بودند که از تعداد نزدیک به 20 سفره خانه ای که در بروجرد با عنوان "سنتی" فعالیت دارند بیش از 70 درصد غیرمجاز هستند.

در این راستا ضمن پیگیری موضوع توسط رسانه ها جلسات متعددی نیز برگزاری شد تا زمینه سوق دادن واحدهای موجود به سمت کسب استانداردهای لازم فراهم شود.

بازدیدهای دوره ای از سفره خانه های بروجرد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد در رابطه با وضعیت سفره خانه های این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 20 واحد خدماتی - مسافرتی در سطح شهرستان بروجرد وجود دارد.

حجت اله یارمحمدی افزود: با همکاری دستگاههای مختلف و نظارت میراث فرهنگی قرار بر این شده است که به طور دوره ای از سفره خانه هایی که مجوز فعالیت دارند بازدید به عمل آید.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت استانداردهای لازم و موارد بهداشتی در سفره خانه های دارای مجوز گفت: در بازدیدهای به عمل آمده در هیچ کدام از واحدهای تحت نظارت عرضه قلیان مشاهده نشد در حالیکه در برخی واحدهای بدون مجوز متاسفانه چنین معضلی وجود دارد.

برخی تعبیرشان از سفره خانه سنتی اشتباه است

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد تصریح کرد: متاسفانه برخی تعبیرشان از سفره خانه سنتی این است که هر مکانی که چای، صبحانه، قلیان و..ارائه و در اختیار عموم قرار دهد سفره خانه سنتی است.

یار محمدی افزود: این در حالیست که تنها به مکانهایی مجوز داده می شود که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فعالیت می کنند که استانداردهای لازم را رعایت کنند.

وی ادامه داد: مطابق استانداردهای سفره خانه های سنتی باید دارای ساختار درونی متناسب با معماری اصیل ایرانی اسلامی بوده و تنها غذاهای ایرانی و اصیل را عرضه کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی بروجرد ادامه داد: در حال حاضر 14 سفره خانه غیر مجاز در محور بروجرد - جاده ونایی وجود دارد که برای ساماندهی این سفره خانه ها و برخورد جدی با متخلفان جلسات زیادی با نمایندگان شهر برگزار شده است.

تذکر جدی به واحدهای غیرمجاز؛ هر چه زودتر مجوز بگیرید

وی افزود: در این راستا به منظور تسریع در ساماندهی به این واحدها تذکر شفاهی و کتبی داده شده که هر چه زودتر به اداره میراث فرهنگی مراجعه و برای اخذ مجوز اقدام کنند.

یارمحمدی تصریح کرد: البته صدور پروانه و اخذ مجوز به سرعت میسر نیست و روند اداری این موضوع باید طی شود تا یک واحد مجوز فعالیت بگیرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی بروجرد با بیان اینکه برای صدور پروانه این واحدهای خدماتی 12 دستگاه نظارت دارند، عنوان کرد: در این راستا باید جلسات متعددی برگزار شود تا هر واحد خدماتی مسافرتی موفق به اخذ مجوز شوند.

یارمحمدی افزود: در حال حاضر هر 14 واحد غیرمجاز بدنبال گرفتن مجوز فعالیت هستند که اگر از سوی 12 دستگاه مرتبط نتوانند شرایط لازم را تامین کنند حتما تعطیل خواهند شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از این واحدهای خدماتی در این فصل سال با توجه به سرما تعطیل هستند، عنوان کرد: باید تا قبل از آغاز فصل گردشگری بروجرد این واحدها مجوزهای لازم را برای فعالیت اخذ کنند وگرنه از فعالیت آنها جلوگیری می شود.

ساماندهی با تاکید بر حفظ اشتغال موجود در این بخش

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز نمایندگان بروجرد خواستار ساماندهی سفره خانه های غیرمجاز با تاکید بر ضرورت حفظ اشتغال موجود در این بخش شده بودند.

علاء الدین بروجردی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با ساماندهی و نظارت بر فعالیت سفره خانه های موجود گفته بود که در این بخش از یک طرف انتظار داریم مردم قانون را رعایت کنند و از سوی دیگر انتظار می رود که ما هم به عنوان نظام و دولت تنها با اعمال زور کارها را هدایت نکنیم.

وی عنوان کرد: در خصوص فعالیت سفره خانه ها ما خود را ملزم به رعایت قانون می دانیم که این بهترین روش است و دستگاههای ذیربط نیز باید برای صدور مجوز سفرخانه های موجود همکاری کنند.

بروجردی با تاکید بر اختصاص تسهیلات لازم به این واحدهای گردشگری، بیان داشت: ما مشابه این مناطق گردشگری در بروجرد فراوان داریم که می توانند منبع امرار معاش مردم باشند.

وی با تاکید بر ساماندهی سفره خانه های موجود و ایجاد استانداردهای لازم در این رابطه تصریح کرد: متولیان امر باید از تجربیات استانهای مختلف در امر گردشگری استفاده کنند و با انتقال تجربیات، ما را در تصمیم گیری بهتر کمک کنند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید با اعمال قانون و عقلانیت بستر لازم برای استفاده صحیح از این گونه مناطق را فراهم آورد، یادآور شد: همه ما باید کمک کنیم تا یک چهره زیبا در این بخش از شهرستان به دیگران ارائه دهیم.

سفره خانه سنتی در منطقه ونایی بروجرد ساماندهی شود

بهرام بیرانوند دیگر نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: با توجه به افزایش تعداد بازدید کنندگان و گردشگران به بروجرد باید برای حل مشکل سفره خانه ها و ایجاد استانداردهای لازم فکر اساسی صورت گیرد.

وی افزود: برای محلهای مورد نظر باید شناسنامه صادر شده و ضمن آماده کردن زیر ساختها، برای سفره خانه های دارای شرایط استاندارد مجوز فعالیت صادر شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر دهها واحد در منطقه گردشگر ونایی مشغول به کار هستند که چگونگی هدایت پسماند آنها و ایجاد استانداردهای لازم مسئله مهمی است که باید روی آن نظارت و کنترل گیرد.

به هر روی ساماندهی سفره خانه های سنتی بروجرد به عنوان پیشانی ارائه خدمات به مسافران و گردشگران ضرورتی است که مورد اتفاق نظر همه متولیان امر قرار دارد، موضوعی که با تدبیر و پیگیری و همچنین همکاری دو جانبه مسئولان و مدیران سفره خانه ها می تواند به ارتقای صنعت گردشگری در بروجرد کمک کند.