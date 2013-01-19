کتاب نغمه های جاوید عشق در حوزه هنری ایلام رونمایی شد

محمد علی قاسمی رئیس حوزه هنری ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تجلیل از شاعران آیینی و مرثیه سرایان اهل بیت(ع) همواره جزو برنامه های اصلی حوزه هنری است، گفت: مرحوم سلیمان نژاد آن گونه که شایسته شخصیت اوست، به خوبی تکریم نشده و حوزه هنری مفتخر است که بعد از حدود 40 سال از فوت ایشان، از جایگاه والای ادبی او تقدیر کند .

وی اظهار داشت: اشعار آیینی گنجینه عظیم ادبیات استان ایلام و بلکه ایران است، از این رو تجلیل از شخصیتی که اولین اشعار مستقل مذهبی با استحکام زبانی و شعری را در ایلام سروده است، وظیفه نهادهای فرهنگی از جمله حوزه هنری ایلام است .

قاسمی در ادامه افزود: استناد به مقاتل کربلا در اشعار مرحوم سلیمان نژاد، آثار او را از دیگر شاعران آن دوره در ایلام متمایز می کند بنابراین می توان ایشان را به عنوان اولین شاعر آیینی سرای مستقل با زبان شاعرانه و مستحکم معرفی کرد .

در ادامه این مراسم بهروز سپیدنامه و جلیل صفربیگی از شاعران برجسته استان به نقد و بررسی آثار زنده یاد باقر سلیمان نژاد پرداختند .

همچنین در این جلسه از گزیده اشعار زنده یاد باقر سلیمان نژاد با عنوان "نغمه های جاوید عشق" با حضور علاقه مندان به شعر و ادب استان، رونمایی شد .

نغمه های جاوید عشق به اهتمام صادق سلیمان نژاد جمع آوری شده است و شامل مولودی، مدایح و مراثی اهل بیت(ع) است. در این مراسم جمعی از شاعران برجسته ی استان از جمله بهروز سپیدنامه، حبیب بخشوده، جلیل صفربیگی، محمد علی قاسمی، فرهاد شاهمرادیان، سالم پوراحمد و سامان بختیاری حضور داشتند .

شعرخوانی و خاطره گویی صادق سلیمان نژاد و همچنین حضور و شعرخوانی زنبق و شقایق سلیمان نژاد-نسل سوم شعری این خاندان- از بخش های دیگر این برنامه بود .