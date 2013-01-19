پایان مرحله اول داوری کنگره شعر عاشورایی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول داوری آثار ارسالی به کنگره شعر عاشورایی البرز در حالی به پایان رسید که از بین 1000 اثر ارسال‌شده، 150 شعر برای داوری نهایی برگزیده شدند.

بنا به این گزارش، حجم کم‌سابقه آثار ارسال‌شده به این کنگره باعث شد تا داوران این کنگره مجبور شوند، آثار را در دو مرحله داوری کنند.

این در حالی است که به گفته رحمان نوازنی، دبیر کنگره شعر عاشورایی البرز، همه آثار ارسال‌شده به این کنگره در سطح بالایی هستند و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که شاعران در مرحله نهایی داوری رقابت تنگاتنگی داشته باشند.

شایان ذکر است فراخوان کنگره شعر عاشورایی البرز از اواسط آبان سال جاری اعلام شد که مورد استقبال کم‌سابقه شاعران آیینی سراسر کشور قرار گرفت.

برگزاری سمینار منطقه یک مراکز استانی حوزه هنری در سال 91

سمینار منطقه یک مراکز استانی حوزه هنری در سال 91، دوشنبه 2 بهمن در حوزه هنری البرز برگزار می‌شود.

مدیران منطقه یک مراکز استانی حوزه هنری کل کشور، دوشنبه 2 بهمن، در اولین سمینار منطقه یک مراکز استانی در حوزه هنری استان البرز گردهم می‌آیند.



بنا به این گزارش، در این سمینار مدیران حوزه‌‌های هنری استان‌های قم، قزوین، مرکزی، همدان و کرمانشاه به بحث و تبادل نظر درباره مسائل و مشکلات حوزه‌های هنری این منطقه و برنامه‌ریزی برای آینده می‌پردازند.



بررسی مسائل و رفع مشکلات مراکز استانی و بررسی عملکرد ‌آن‌ها در سال 91؛ وضعیت رضایتمندی هنرمندان، نویسندگان و مخاطبان حوزه هنری استان از عملکرد مدیریت؛ آموزش و تشریح بانک‌های اطلاعاتی طراحی‌شده توسط اداره کل امور استان‌ها و مجلس و نحوه تعامل مراکز استانی با آن‌ها؛ تشریح مدل ارزیابی عملکرد مراکز استانی در پایان سال 91؛ بازنگری، اصلاح و ابلاغ ساختار تشکیلاتی مراکز استانی و تعیین تکلیف نیروهای شاغل در هر استان و بالاخره ارائه مشاوره‌های مستمر و کاربردی برای ارتقای کیفیت مدیریت فرهنگی هنری مراکز استانی، رئوس مطالبی است که در این نشست مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد.