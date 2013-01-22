به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نبرد سرخابیهای پایتخت در بهمنماه در حالی روز 6 بهمن 91 برگزار میشود که بیست و ششمین رقابت زمستانی دو تیم محسوب میشود؛ رقابتی که به خاطر رویارویی قلعهنویی با گلمحمدی و بازگشت فرهاد مجیدی گرمای خاصی به سکوهای سرد ورزشگاه پیر آزادی میبخشد.
استقلالیهای صدرنشین، برای حفظ جایگاه خود در رتبه شماره یک، دست نخوردن به رکورد شکست ناپذیری قلعهنویی در دربی و البته از همه مهمتر پاک کردن خاطرات تلخ بهمنماه به فکر شکست دادن حریف سرخپوش خود در دومین ماه فصل زمستان هستند، شکستهایی که یکبار طلسم تساویهای دربی و یک مرتبه هم نوار چهار پیروزی متوالی استقلال در دربی را پاره کرد.
در نقطه مقابل اما پرسپولیسیها هم که با حضور یحیی گلمحمدی احیا شدهاند و در 6 بازی اخیر در لیگ و جام حذفی، عملکرد قابل قبولی داشتند، برای حفظ جایگاه تک رقمی و صعود به ردههای بالاتر، به فکر پیروزی در این بازی و تکرار خاطرات خوش بهمنماه هستند.
دربی در "بهمن"
تاکنون 8 بار سرخابیهای پایتخت در دومین ماه زمستان برابر هم صف آرایی کردهاند که سهم پرسپولیس 3 پیروزی ارزشمند و سهم استقلال یک برد با حکم فدراسیون فوتبال استقلال بود و چهار دیدار دیگر با تساوی به پایان رسید. در این ماه دو طلسم تساویهای متوالی و 4 برد پشت سرهم استقلال از پرسپولیس شکسته شد.
نخستین شهرآورد بهمن ماه، چهارمین جدال دو تیم بود، مسابقهای که روز 17 بهمن سال 1348 برگزار و نخستین بازی نیمه تمام این نبرد سنتی بود. آن مسابقه که با برتری یک بر صفر استقلال در جریان بود، با اعتراض بازیکنان پرسپولیس نیمه تمام ماند ولی در نهایت فدراسیون فوتبال، استقلال را 3 بر صفر برنده اعلام کرد. تک گل استقلال را نیز غلامحسین مظلومی در دقیقه 9 به ثمر رسانده بود.
دومین مسابقه بهمنماه سرخابیها، در نیمه این ماه در سال 1350 برگزار شد که نخستین برد پرسپولیس و یکی از پرگلترین پیروزیهای سرخهای تهران برابر استقلال بود. در آن بازی که با برتری 4 بر یک پرسپولیس به پایان رسید، حسین کلانی(43 و 90)، صفر ایرانپاک(56) و محمود خوردبین(75) برای پرسپولیس و علی جباری(73) برای استقلال گل زدند.
20 سال پس از این دیدار، بار سرخابیها در بهمنماه رودرروی هم قرار گرفتند. در چهارم بهمن سال 70، نخستین تساوی بدون گل دو تیم در ورزشگاه آزادی رقم خورد. 3 سال بعد در روز هفتم بهمن سال 1373 دومین تساوی بدون گل سرخابیها در این ماه شکل گرفت تا نبرد دو تیم در بهمن ماه دهه 70 برندهای نداشته باشد.
جدال پرسپولیس و استقلال در دهه 80 باز هم با تساوی آغاز شد. سیزدهم بهمن ماه سال 1382 داوود سیدعباسی با گل دقیقه سوم خود خیلی زود شادی را روی سکوهای آبی آورد اما این خوشحالیها تنها 17 دقیقه دوام داشت زیرا حامد کاویانپور گل تساوی سرخپوشان را به ثمر رساند تا هت تریک تساوی سرخابیها در بهمن ماه رقم بخورد.
25 بهمن سال 1387 رقابت دیگر سرخابیها در یازدهمین ماه سال بود، مسابقهای که تا مرز شکستن طلسم تساویهای دو تیم در این ماه، خصوصا پایان بخشیدن به 4 تساوی متوالی یک بر یک دو تیم و پیروزی استقلال پیش رفت اما گل دقیقه 67 مجتبی جباری با خطای هند مشکوک علی علیزاده و پنالتی دقیقه 3+90 مازیار زارع جبران شد تا چهارمین مساوی متوالی دو تیم در بهمنماه و پنجمین نتیجه یک بر یک پیاپی سرخابیها رقم بخورد.
پس از گذشت 354 روز از تبدیل مساویهای سرخابی در بهمنماه به یک طلسم، در شصت و هشتمین دربی که بازهم بهمن ماه برگزار شد، دو تیم تا دقیقه 87 با تساوی یک بر یک به بازی ادامه دادند که شوت سرکش کریم باقری نوار تساویهای متوالی دو تیم در بهمنماه و دربی را پاره کرد و طلسم برنده نداشتن در بهمن را شکست تا سکوهای سرخ آزادی منفجر شود.
1087 روز پس از آن برد شیرین، بار دیگر سرخابیها در بهمنماه مقابل همدیگر صف آرایی کردند. بهمن سال 90 که سرخپوشان در مسابقهای شبیه معجزه استقلال را شکست دادند، دیداری که ابتدا دو گل عقب افتادند، سپس مهرداد اولادی اخراج شد اما در 10 دقیقه پایانی، با درخشش مهدویکیا و هت تریک ایمون زاید، شکست را با پیروزی 3 بر 2 عوض کردند.
پیشتازی استقلال در پیروزها
از نخستین دربی پایتخت که شانزدهم فروردین سال 47 با تساوی بدون گل به پایان رسید تا به امروز در مجموع 75 نبرد تاریخی بین سرخابیهای پایتخت برگزار شده که استقلالىها 24 مرتبه و پرسپولیسیها 18 مرتبه پیروز شدهاند و در 33 بازى دیگر دو تیم به نتیجه تساوى رضایت دادهاند. در این دیدارها هر دو تیم 70 مرتبه دروازه یکدیگر را هم باز کردهاند.
البته 4 گل پرسپولیس و 2 گل استقلال از روی ضربات پنالتی پایان مسابقه به ثمر رسیده است و 3 پیروزی 3 بر صفر(با رای فدراسیون فوتبال) برای استقلالیها ثبت شده که این گلهای زده و خورده در آمار نیامده است.
نتایج کامل 76 دربی گذشته پایتخت به شرح زیر است:
1- شانزدهم فروردین سال 1347
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر
2- بیستم دی سال 1347
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر
3- سیزدهم مرداد سال 1348
* پرسپولیس یک - استقلال 3
گلها: احمد منشی زاده (8)، علی جباری (44) و کارو حق وردیان (88) برای استقلال و کاظم گنجاپور (72) برای پرسپولیس
4- هفدهم بهمن سال 1348
* پرسپولیس صفر - استقلال 3
(اولین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد)
- این بازی با برتری یک بر صفر استقلال در جریان بود که با اعتراض بازیکنان پرسپولیس نیمه تمام ماند. تک گل استقلال را نیز غلامحسین مظلومی در دقیقه 9 به ثمر رسانده بود.
5- سوم مهر سال 1349
* پرسپولیس 2 - استقلال 3
گلها: جواد قراب (73)، کارو حق وردیان (87) وعباس مژدهی (88) برای استقلال و علی پروین (7) و حسین کلانی (23) برای پرسپولیس
6- بیست و هفتم دی سال 1349
* استقلال 3 - پرسپولیس صفر
(دومین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد)
- این بازی تا دقیقه 75 یک بر یک مساوی در جریان بود ، تا اینکه بازیکنان تیم پرسپولیس به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت داور زمین را ترک کردند. براساس رای صادره از سوی فدراسیون فوتبال تیم استقلال با نتیجه 3 برصفر برنده بازی شد. پیش از قطع مسابقه حسن کلانی (2) برای پرسپولیس گلزنی کرده بود و تک گل استقلال را نیز عباس مژدهی در دقیقه 75 به ثمر رسانده بود.
7- بیست و هشتم خرداد سال 1350
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گلها: غلامحسین مظلومی (30) برای استقلال و صفر ایرانپاک (90) برای پرسپولیس
8- پانزدهم بهمن سال 1350
* پرسپولیس 4 - استقلال یک
گلها: حسین کلانی (43 و 90)، صفر ایرانپاک (56) و محمود خوردبین (75) برای پرسپولیس و علی جباری (73) برای استقلال
9- سوم فروردین سال 1351
* پرسپولیس 2- استقلال صفر
گلها: صفر ایرانپاک (50) و حسین کلانی (89)
10- یازدهم اسفند سال 1351
* استقلال 2 - پرسپولیس صفر
گلها: علی جباری (40 و 87)
11- بیست و پنجم خرداد سال 1351
* استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: رضا عادلخانی (3)
12- شانزدهم شهریور سال 1352
* پرسپولیس 6 - استقلال صفر
گلها: همایون بهزادی (50 و 86 و 90)، ایرج سلیمانی (45 و 56) و حسین کلانی (32)
13- هجدهم آذر سال 1352
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گلها: همایون بهزادی (46) برای پرسپولیس و علی جباری (70) برای استقلال
14- چهارم خرداد سال 1353
* استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: حسن روشن (88)
15 - بیست و هفتم آذر سال 1353
* پرسپولیس 2 - استقلال یک
گلها: صفر ایرانپاک (50) و اسماعیل حاج رحیمی پور (70) برای پرسپولیس و غلامحسین مظلومی (60) برای استقلال
16- پانزدهم اردیبهشت سال 1354
* استقلال 3 - پرسپولیس یک
گلها: غلامحسین مظلومی (11 و 62) و مسعود مژدهی (47) برای استقلال و صفر ایرانپاک (53) برای پرسپولیس
17- بیست و پنجم مهر سال 1354
* پرسپولیس 2 - استقلال صفر
گلها: جهانگیر فتاحی (22) و اسماعیل حاج رحیمی پور (38)
18- بیست و هفتم اسفند سال 1354
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گلها: مسعود مژدهی (20) برای استقلال و محمود خوردبین (85) برای پرسپولیس
19- دوم مهر سال 1355
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گلها: هادی نراقی (26) برای استقلال و علی پروین (40) برای پرسپولیس
20- هجدهم اردیبهشت سال 1356
* استقلال 3 - پرسپولیس صفر
گلها: محرم عاشوری (45)، حسن روشن (83) و سعید مراغه چیان (88)
21- هجدهم آذر سال 1356
* پرسپولیس 2 - استقلال یک
گلها: صفر ایرانپاک (15 و 34) برای پرسپولیس و حسن روشن (85) برای استقلال
22- بیست و پنجم آبان سال 1358
* استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: غلامرضا فتح آبادی (42)
23- سیزدهم تیر سال 1359
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر
24 - شانزدهم مهر سال 1360
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر
25- هفدهم دی سال 1361
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گلها: غلامرضا فتح آبادی (10) برای پرسپولیس و بهتاش فریبا (87) برای استقلال
26- پانزدهم مهر سال 1362
* استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: پرویز مظلومی (59)
27- بیست و پنجم خرداد سال 1365
* پرسپولیس 3 - استقلال صفر
گلها: شاهرخ بیانی (12و 52) و ناصر محمدخانی (62)
28- هفتم فروردین سال 1366
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر
29- هجدهم شهریور سال 1367
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گلها: فرشاد پیوس (46) برای پرسپولیس و جعفر مختاری فر (60) برای استقلال
30- نوزدهم اسفند سال 1367
* پرسپولیس صفر(4) - استقلال صفر(2)
(این دیدار در رقابتهای جام حذفی برگزار شد که پرسپولیس در ضربات پنالتی حریف خود را از پیش رو برداشت)
31- هفدهم آذر سال 1368
* پرسپولیس یک - استقلال صفر
گل: رضا عابدیان (18)
32- چهارم خرداد سال 1369
* استقلال 2 - پرسپولیس یک
گلها: عباس سرخاب (46) و عبدالصمد مرفاوی (72) برای استقلال و نادر میر احمدیان (12) برای پرسپولیس
33- بیست و هشتم دی سال 1369
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گلها: شاهرخ بیانی (62) برای استقلال و فرشاد پیوس (75) برای پرسپولیس
34- چهارم بهمن سال 1370
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر
35- پانزدهم اسفند سال 1370
* استقلال 2 - پرسپولیس صفر
گلها: عبدالصمد مرفاوی (8) و صادق ورمزیار (15)
36- هشتم خرداد سال 1371
* استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: عبدالصمد مرفاوی (48)
37 - یازدهم دی سال 1371
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر
38 - پانزدهم دی سال 1373
* استقلال 3- پرسپولیس صفر
(سومین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد)
- این بازی تا دقیقه 88 دو بر دو مساوی دنبال می شد اما به دلیل درگیری کاپیتانهای دو تیم و هجوم تماشاگران منتسب به تیم پرسپولیس به داخل زمین نیمه تمام ماند. پس ازیک روز کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای به پیروزی سه بر صفر تیم استقلال داد. تا پیش از قطع مسابقه برای پرسپولیس فرشاد پیوس (21 - پنالتی) و بهزاد داداش زاده (56) گلزنی کرده بودند و گلهای تیم استقلال توسط صادق ورمزیار (79 - پنالتی) و ادموند اختر (87) به ثمر رسیده بود.
39- هفتم بهمن سال 1373
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر
40- ششم مرداد سال 1374
* استقلال 3 - پرسپولیس یک
گلها: ادموند اختر (7)، صادق ورمزیار (16) و محمد تقوی (36) برای استقلال و مرتضی کرمانی مقام (49) برای پرسپولیس
41- هشتم دی سال 1374
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر
42- بیست و هفتم مهر سال 1375
* پرسپولیس یک - استقلال صفر
گل: ادموند بزیک (87)
43- بیستم تیر سال 1376
* پرسپولیس 3 - استقلال صفر
گلها: ادموند بزیک (30)، مهدی مهدوی کیا (70) و بهنام طاهرزاده (87)
44- بیست و دوم آبان سال 1377
* پرسپولیس یک - استقلال صفر
گل: مهدی هاشمی نسب (45)
45- دوم فروردین سال 1378
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گل ها: مهدی هاشمی نسب (3) برای پرسپولیس و فرد ملکیان (43) برای استقلال
46- بیستم تیر سال 1378
* پرسپولیس 2 - استقلال یک
گلها: مهدی هاشمی نسب (12) و افشین پیروانی (85) برای پرسپولیس و سهراب بختیاری زاده (50) برای استقلال
47- دوم مهر سال 1378
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر
48- هشتم اسفند سال 1378
* پرسپولیس 2 - استقلال صفر
گلها: مهدی هاشمی نسب (8) و پایان رافت (80)
49- نهم دی سال 1379
* پرسپولیس 2 - استقلال 2
گلها: بهروز رهبری فر (57) و علی کریمی (89) برای پرسپولیس و محمد نوازی (67) و مهدی هاشمی نسب (86) برای استقلال
50- پنجم اسفند سال 1379
* استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: علیرضا اکبرپور (72)
51 - بیست و هشتم اسفند سال 1380
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گلها: رضا جباری (25) برای پرسپولیس و محمد نوازی (38) برای استقلال
52- نوزدهم اردیبهشت سال 1381
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر
53 - بیستم دی سال 1381
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گلها: علی سامره (1) برای استقلال و علی انصاریان (70) برای پرسپولیس
54- بیست و سوم خرداد سال 1382
* پرسپولیس 2 - استقلال یک
گلها: یحیی گل محمدی (11) و بهنام ابوالقاسم پور (50) برای پرسپولیس و علیرضا اکبرپور (63) برای استقلال
55- بیست و پنجم مهر سال 1382
* استقلال 2 - پرسپولیس یک
گلها: علی سامره (8) و محمود فکری (57) برای استقلال و عیسی ترائوره (70) برای پرسپولیس
56- سیزدهم بهمن سال 1382
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گلها: داوود سید عباسی (3) برای استقلال و حامد کاویانپور (20) برای پرسپولیس
57- اول آبان سال 1383
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر
58- هفتم اسفند سال 1383
* استقلال 3 - پرسپولیس 2
گلها: غلامرضا عنایتی (68)، محمود فکری (83) و پیروز قربانی (90) برای استقلال و سهراب انتظاری (77) و شیث رضایی (84) برای پرسپولیس
59- چهاردهم آبان سال 1384
* استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: غلامرضا عنایتی (56)
60- نوزدهم اسفند سال 1384
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر
61- دوازدهم آبان سال 1385
* پرسپولیس 2 - استقلال یک
گلها: مهرزاد معدنچی (23) و مهرداد اولادی (70) برای پرسپولیس و امیرحسین صادقی (17) برای استقلال
62- دهم فروردین 1386
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گلها: علیرضا واحدى نیکبخت (13) برای پرسپولیس و شیث رضایی (42 - گل به خودی) برای استقلال
63- بیست و دوم مهر 1386
* استقلال یک - پرسپولیس یک
گلها: امیدرضا روانخواه (58) برای استقلال و محسن خلیلی (83) برای پرسپولیس
64- پانزدهم فروردین ماه 1387
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گلها: محسن خلیلی (28) برای پرسپولیس و امید رضا روانخواه (4) برای استقلال
65 - 12 مهرماه 1387
* پرسپولیس یک - استقلال یک
گلها: علی کریمی (88) برای پرسپولیس و آرش برهانی (46) برای استقلال
66- بیست و پنجم بهمن 1387
* استقلال یک - پرسپولیس یک
گلها: مجتبی جباری (67) برای استقلال و مازیار زارع (3+90 - پنالتی) برای پرسپولیس
67- دهم مهر 1388
* استقلال یک - پرسپولیس یک
گلها: حسین کاظمی (55) برای استقلال و عادل کلاه کج (51) برای پرسپولیس
68- چهاردهم بهمن 1388
* پرسپولیس 2 - استقلال یک
گلها: هادی نوروزی (37) و کریم باقری (87) برای پرسپولیس و فرهاد مجیدی (16) برای استقلال
69- جمعه 23 مهر 1389
* استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: فرهاد مجیدی (1+90)
70- جمعه 10 فروردین 1390
* پرسپولیس صفر - استقلال یک
گل: آرش برهانی (43)
71- جمعه 25 شهریور 1390
* پرسپولیس صفر - استقلال 2
گلها: فرهاد مجیدی(15) و مجتبی جباری (82)
72- دوشنبه 16 آبان 1390
* استقلال 2 - پرسپولیس 2
گلها: آرش برهانی (33) و حنیف عمرانزاده (70) برای استقلال و هادی نوروزی (7- پنالتی و 47) برای پرسپولیس
73- جمعه 18 آذرماه 1390
* پرسپولیس صفر - استقلال 3
گلها: مجتبی جباری(95 و 98- پنالتی) و اسماعیل شریفات(107)
74- پنجشنبه 13 بهمن 1390
* استقلال 2 - پرسپولیس 3
گلها: میلاد میداودی (31) و فریدون زندی (50) برای استقلال - ایمون زاید (82، 83 و 1+90) برای پرسپولیس
75- جمعه 3 شهریور 1391
* پرسپولیس صفر - استقلال صفر
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