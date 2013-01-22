نخستین جشنواره ولایت و انتظار به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بافق صبح سه شنبه در این مراسم با تبیین فلسفه انتظار و وظایف مسلمانان در برابر آن اظهار داشت: امروز دشمن به جنگ با اعتقادات ما رفته است.

مهدی خاوری عنوان کرد: اما دشمنان باید بدانند که شیعه همواره پرچمدار انتظار است.

دبیر جشنواره ولایت و انتظار نیز با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره در راستای پاسداشت سالروز امامت حضرت مهدی (عج) در شهرستان بافق برگزار می شود.

غلامعلی حببیان پاسداشت نهم ربیع الاول آغاز امامت امام عصر(عج)، ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه، تبیین ابعاد ولایت فقیه در عصر غیبت، معرفی و شناسایی شاعران جوان و تشویق آنان به فعالیت در حوزه فرهنگ مهدویت را از مهمترین اهداف این جشنواره عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بیش از 100 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است، عنوان کرد: این جشنواره به همت هیئت منتظر المهدی (عج)، کانون فرهنگی شهید حبیبیان، پایگاه مقاومت امام حسن عسکری (ع)، حوزه مقاومت بسیج حضرت رسول (ص)، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بافق به مناسبت نهم ربیع الاول سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج) برگزار شد.