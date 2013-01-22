شاهرود میزبان دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی/حضور 250 ناشر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سوقندی صبح سه شنبه در نشست با خبرنگاران در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: امسال دهمین نمایشگاه کتاب استانی از پنجم تا یازدهم بهمن ماه در استادیوم سرپوشیده شهید اکبری شاهرود بر گزار می شود.

حضور 250 ناشر در دهمین نمایشگاه کتاب استان سمنان

وی از حضور 250 ناشر از سراسر کشور در این نمایشگاه خبر داد و عنوان کرد: 25 هزار عنوان کتاب در زمینه کودک و نوجوان، هنر، آموزشی، دین و.... در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به این مطلب که این نمایشگاه با 145غرفه بر گزار می شود اظهار داشت: از این تعداد 133غرفه ناشر کشوری و 12غرفه ناشر استانی هستند.

ارائه کتاب با 40 درصد تخفیف در نمایشگاه کتاب شاهرود



سوقندی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه بن ارائه می شود، گفت: ارائه کتاب در این نمایشگاه با 40 درصد تخفیف انجام می شود.

وی با بیان اینکه 20 درصد تخفیف از سوی ناشران و 20 درصد تخفیف هم با در دست داشتن بن به عموم مردم داده می شود افزود: 250 میلیون تومان بن به صورت کارت از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان به چاپ رسیده است.

سوقندی برگزاری نمایشگاه کتاب شاهرود را یک رویداد فرهنگی در جهت توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی عنوان کرد و گفت: غرفه سبک زندگی، کنگره شعر پیامبر اعظم(ص) و ولایت، همایش تجلیل از قرآن آموزان، ایستگاه نقاشی، نمایشگاه هنر های تجسمی، غرفه یاد بود حجت الاسلام محمد رضا احمدی امام جمعه بیارجمند و حجت الاسلام سید مسیح شاهچراغی یکی از علما و رونمایی از سه جلد کتاب از جمله بر نامه ها در حاشیه بر گزاری این نمایشگاه است.

عدم وجود فضای مناسب نمایشگاهی در استان سمنان



وی از نداشتن فضای نمایشگاهی در استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: متاسفانه همین امر موجب بر گزاری این گونه نمایشگاه ها در ورزشگاه ها شده است.

سوقندی تصریح کرد: در 9 ماهه امسال 124عنوان کتاب با 142هزار تیراژ در استان سمنان به چاپ رسیده است.

وی گفت: این نمایشگاه صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 16 تا 20 به روی علاقمندان گشوده است.

بر گزاری نخستین جشنواره ملی قصه گویی و قصه خوانی قرآن در استان سمنان



معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه نخستین جشنواره ملی قصه گویی و قصه خوانی قرآن آیات در استان سمنان بر گزار می شود اظهار داشت: این جشنواره شانزدهم بهمن ماه به مدت دوروز در مجتمع شهید شاهچراغی برگزار خواهد شد.

امیر هوشنگ اضافه کرد: تا کنون 50 اثر به جشنواره رسیده است که پنج اثر از استان سمنان است.

وی با اشاره به این مطلب که معاونت امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری این اداره کل به منظور گسترش فرهنگ قرآنی، جشنواره روایت آیات را در دو بخش قصه کویی و قصه خوانی برگزار می کند افزود: مهلت تکمیل فرم تقاضا در سایت و ارسال اثر حداکثر تا پنجم بهمن است.

باهنر از داوری جشنواره در نیمه اول بهمن ماه جاری خبر داد و گفت: ترویج مفاهیم دینی و پیام های قرآنی، تعالی شناخت و ترویج قصه های قر انی، شناسایی و معرفی قصه گویان و قصه خوانان قرآنی، بازشناسی و ترویج سنت و روش های قصه گویی و قصه خوانی از مهمترین اهداف جشنواره است.

بر گزاری جشنواره قرآنی در دوبخش اصلی و ویژه



معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه جشنواره در بخش اصلی و ویژه بر گزار می شود گفت: قصه آشنا و نهفته قر آن، بر گرفته از سوره های "الانسان" و "العصر" با موضوع انسان از نظر قرآن شامل، سیمای اهل بیت در قرآن کریم، انفاق در قرآن، صبر و بردباری، سعی و تلاش از دیدگاه قرآن، خسران انسان، یاد قیامت، سیمای نیاش و نماز در آیات قران، بهشتیان و جهنمیان در آیات قرآن، عمل صالح، جبر و اختیار در قرآن، انسان و دنیا پرستی از موضوع های اصلی جشنواره هستند و قرآن کریم و کتاب بیداری بخش ویژه جشنواره است.

وی تصریح کرد: روز اختتامیه این جشنواره هفدهم بهمن ماه است

افتتاح نگارخانه فرهنگ هنری در سمنان

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سمنان نیز در ادامه این نشست خبری از افتتاح نگارخانه فرهنگی هنری در این شهر خبر داد.

امیر رسولیان با بیان اینکه توجه به اقتصاد هنر و فرهنگ یکی از دغدغه های مسئولان فرهنگی و هنری است، اظهار داشت: در همین راستا با بحث و تبادل نظر تصمیم گرفته شد برای عرضه آثار هنری هنرمندان استان سمنان در جامعه فروشگاه دائمی راه اندازی شود.

وی دیده شدن هنرمندان، ارائه آثار هنری افراد در یک مکان مشترک، ارتباط بین هنرمندان و افرادی که محصول فرهنگی تولید می کنند و معرفی آثار فاخر هنری و فرهنگی را از عمده ترین اهداف راه اندازی این فروشگاه عنوان کرد.