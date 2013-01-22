فنی حرفه ای و بهزیستی یزد تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ ای استان یزد پیش از ظهر سه شنبه در مراسم امضای این تفاهم نامه اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح جامعه و نیز افزایش سطح دانش فنی و مهارتی مددجویان بهزیستی به امضا رسیده است.

حبیب الله کارگر افزود: این تفاهم نامه در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران طرح جامع توانمندسازی و تحول اجتماعی و نیز پرداختن به امور مرتبط با اقشار آسیب پذیر یا در معرض آسیب های اجتماعی به ویژه جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور منعقد شد.

وی بیان کرد: توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی از طریق ارائه آموزش های مهارتی و شغلی به منظور کارآفرینی، ایجاد مشاغل خانگی، احراز شغل مناسب، بازتوانی و آماده شدن برای یک زندگی مستقل و پایدار و نیز اشاعه فرهنگ مهارت آموزی در بین آنان یکی ازاهداف انعقاد این تفاهم نامه است.

کارگر یادآور شد: برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز بهزیستی استان یزد، تهیه و تدوین استانداردها و پاره استانداردهای آموزشی خاص، معرفی جامعه هدف مهارت آموخته به مراکز کاریابی و بنگاه های اقتصادی، آموزش معرفی شدگان در قالب طرح بهشت (پذیرش خیّری کارآموز توسط آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای)، برگزاری آزمون های مهارتی و ارائه گواهینامه مهارت از تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در این تفاهم نامه است.

کارگر تعهدات اداره کل بهزیستی استان یزد در این تفاهم نامه را انجام نیازسنجی آموزشی و غربالگری استانداردهای آموزشی، فراهم آوردن امکانات و تجهیزات آموزشی مورد نیاز برای برگزاری دوره و معرفی افراد واجد شرایط برای شرکت در دوره های آموزشی برشمرد.