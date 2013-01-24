به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده دریابانی استان بوشهر از کشف یک میلیون و 49 هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش 31 میلیارد و470 میلیون ریال در آب های این استان بوشهر طی 10 ماهه ابتدایی امسال خبر داد و اظهار داشت: این میزان سوخت قاچاق از سوی ماموران سه پایگاه دریابانی بوشهر، گناوه و کنگان در آب های استان بوشهر به دست آمد.

سرهنگ قلندرلشکری اضافه کرد: ماموران با 30 هزار مورد گشت زنی دریایی، خودرویی، موتوری و پیاده برای کنترل دقیق و کامل 707 کیلومتر مرز آبی استان بوشهر با خلیج فارس، موفق به توقیف 400 فروند شناور متخلف و دستگیری یکهزار و630 قاچاقچی شدند.

لشکری اظهارکرد: همچنین در این مدت دریابانان این استان در اجرای طرح های سراسری، بومی منطقه ای و دیگراقدامات کنترلی موفق به کشف و ضبط کالاهای قاچاق به ارزش 543 میلیارد و200 میلیون ریال شدند.

وی افزود: این کالاها شامل23 تن پودر و پنج میلیون و472 هزار عدد قرص و کپسول نیروزا، 12میلیون و64هزار عدد مواد محترقه، 32هزارو 770ستگاه گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، 71هزار و780کیلوگرم برنج، 25هزارو 600 دستگاه انواع لوازم برقی و الکتریکی، 320 هزار نخ سیگار،270هزار و 600 قلم انواع لوازم آرایشی بهداشتی،477 یک‌هزار و 760 دستگاه بیسیم دستی به همراه لوازم جانبی آن و 255 هزارو 174عدد انواع لوازم پزشکی است.

کشف محموله دو میلیاردی کالای قاچاق در تنگستان



با تلاش و هوشیاری پلیس شهرستان تنگستان یک محموله کالای قاچاق با ارزش بیش از دو میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان تنگستان حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودرو کامیون به رانندگی عباس در محور اهرم – برازجان مظنون شدند.

پلیس بلافاصله خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی های به عمل آورده از ان تعداد یک دستگاه بلدوزر فاقد هرگونه مجوزی کشف و ضبط کرد.

خودرو توقیف و کالای کشف شده جهت سیر مراحل قانونی به پایگاه انتظامی انتقال داده شد. ارزش کالای کشف شده بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال براورد شده است.

توقیف 15 فروند شناور متجاوز و دستگیری 94 متجاوز مرزی



فرمانده دریابانی استان بوشهر اظهار داشت: با یاری خدا و همت بلند دریابانان این استان در این مدت توانسته ایم، ده ها باند فعال در امر قاچاق سوخت و کالا را شناسایی و متلاشی کنیم.

سرهنگ قلندرلشکری یکی دیگر از اقدامات ماموران دریابانی را توقیف 15 فروند شناور متجاوز و دستگیری 94 متجاوز مرزی از کشورهای عربستان و بحرین برشمرد.

وی بیان کرد: از دیگر وظایف ماموران دریابانی ثبت ورود و خروج شناوران و ملوانان از مرز دریایی، جلوگیری از صید غیر مجاز و صدور دفترچه مرزی است که این خود همت و تلاش شبانه روزی و بی وقفه دریابانان و مرزبانان را با همکاری و مساعدت مرزنشینان در این امر می طلبد.

افزایش 27 درصدی کشفیات سوخت قاچاق



فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر در ارتباط با قاچاق سوخت و کشفیات آن در استان بوشهر گفت: در 10ماه گذشته یک میلیون و 250لیتر سوخت قاچاق در استان بوشهر کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 27درصد افزایش نشان می دهد.

سردار حیدر عباس‌زاده اضافه کرد: با برخورد به موقع با قاچاق چیان سوخت در استان بوشهر مصرف سوخت در این استان از 139 میلیون لیتر به 70میلیون لیتر کاهش یافته است.

وی خاطرنشان ساخت: بیشترین قاچاق سوخت استان بوشهر از شهرستان های دیلم و گناوه انجام می‌شود.

دستگیری اتباع بیگانه در مرزهای استان بوشهر



فرمانده دریابانی استان بوشهر از دستگیری چهار تبعه بیگانه در مرزهای جنوبی کشور در جزیره شیف و خارک استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: ماموران پاسگاه مرزی دریایی جزیره نفتی خارگ در حین کنترل مسافران ورودی از بندر گناوه به این جزیره موفق به شناسایی فردی با سه ملیت ایرانی، آمریکایی و کویتی شدند.

قلندر لشکری اضافه کرد: در این راستا ماموران دریابانی پس از بازجویی‌های بدنی از وی تعداد سه عدد کارت شناسایی که نشان‌دهنده سه ملیتی بودن وی می‌بود کشف و ضبط کردند و در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و به همراه متهم دستگیر شده و مدارک هویتی مکشوفه برای سیر مراحل قانونی و بررسی بیشتر تحویل مقامات قضایی شد.