دریافت حق پارکینگ از دانشجویان علوم و تحقیقات/ پاسخهای یک مقام مسئول

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که برخی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران در صورتی که تمایل داشته باشند وسیله نقلیه‌شان را وارد محوطه دانشگاه کنند لازم است مبلغ 5 هزار تومان به عنوان حق پارکینگ دریافت کنند.

این تصمیم مسئولان علوم و تحقیقات منجر به انتقاد برخی دانشجویان شده است در حالی که واحد دانشگاهی مذکور دارای پارکینگی با ظرفیت 2 هزار ماشین، مقابل درب اصلی است و از سوی دیگر سرویس ایاب و ذهاب رایگان هم داخل دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.

در همین زمینه، حسین لاری - مدیر کل روابط واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر به مواردی در این زمینه اشاره کرد و گفت: واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی دارای پارکینگی با ظرفیت 2 هزار وسیله نقلیه در مقابل درب دانشگاه است که دانشجویان می‌توانند از این پارکینگ استفاده کنند. از سوی دیگر در داخل دانشگاه روزانه 30 دستگاه اتوبوس به صورت رایگان و هر 5 دقیقه یک بار کار حمل و نقل دانشجویان را به دانشکده‌ها انجام می‌دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه دانشجویان در هیچ دانشگاهی مجاز نیستند وسایل نقلیه‌شان را به داخل محوطه وارد کنند، افزود: با این حال برخی دانشجویان که وسیله نقلیه دارند و متقاضی استفاده از این اتوبوس‌ها نیستند، تمایل دارند ماشین‌هایشان را وارد محوطه دانشگاه کنند که هر چند این اقدام مجاز نیست اما دانشگاه برای فراهم آوردن تسهیلات لازم اجازه ورود ماشین‌ها را داده که در ازای آن دانشجویان باید مبلغی را به عنوان حق پارکینگ بپردازند.

لاری درباره آن دسته از دانشجویان که دارای شرایط خاص هستند، گفت: دانشجویان خانواده‌های شاهد و ایثارگر و دانشجویانی که بیماری یا شرایط خاصی را دارند، می‌توانند با ارائه معرفی نامه از ارگان مرتبط کارت تردد دریافت کنند.

به گفته این مقام مسئول دانشگاه آزاد، با این تسهیلات در نظر گرفته شده محوطه‌هایی برای پارکینگ ماشین دانشجویان در اطراف دانشکده ها در نظر گرفته شده است.