زندگینامه و مصاحبه های استاد مهدی آذریزدی منتشر شد

محمدرضا ملک ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتاب خاطرات زندگی زنده یاد مهدی آذریزدی پدر ادبیات کودک و نوجوان با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد منتشر شد.

وی افزود: "حکایت پیر قصه گو" عنوان کتابی است که به بیان خاطرات و زندگی نامه مهدی آذر یزدی و حوادث اجتماعی فرهنگی دهه های 30 تا80 شمسی پرداخته است.

ملک ثابت عنوان کرد: آنچه در این کتاب از مرحوم آذریزدی آمده است، ماحصل گفتگو و مصاحبه هایی است که واحد تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد با پیر قصه گوی یزد داشته است.

وی عنوان کرد: استودیو آرشیو شفاهی سازمان اسناد ملی یزد پیش از درگذشت این شخصیت برجسته در مصاحبه هایی مفصل، خاطرات و صحبت های وی را ضبط و ثبت کرده است و متن صحبت های ارزشمند مهدی آذریزدی پس از پیاده سازی، در نهایت دقت و امانت ویرایش شد و سرانجام پیام شمس الدینی کتاب "پیر قصه گو" را با استعانت از متن مصاحبه های مهدی آذریزدی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، تهیه و به بازار عرضه کرده است.

ملک ثابت یادآور شد: واحد آرشیو شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، پس از شناسایی شخصیت ها و پیشکسوتان علمی، فرهنگی، سیاسی، هنری و اجتماعی استان و برقراری ارتباط با آنها زمینه انجام یک مصاحبه در موضوعات موردنظر را فراهم می کند و پس از انجام مصاحبه و ضبط آن، متن مصاحبه پیاده می شود و به همراه مدارک شخصی ارائه شده از سوی مصاحبه شوندگان در گنجینه آرشیو شفاهی سازمان نگهداری می شود تا محل رجوع و چراغ راهی برای پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ باشد.

مدیرکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد از تمامی آگاهان و مفاخر استان دعوت کرد تا با حضور در استودیو آرشیو شفاهی و بیان خاطرات و تجارب خویش، منبع ذی قیمتی از مردم شناسی و جامعه شناسی را به مخاطبان خود عرضه کنند و از این طریق به تکمیل تاریخ تحولات استان در دهه های قبل بپردازند.