استفاده از اساتید قوی در زمینه اعتقادات اسلامی امری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ آیت الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار مسئولان موسسه علمی- فرهنگی دارالحدیث با ابراز خرسندی از تلاش های آیت الله ری شهری در راه اندازی پژوهشکده کلام اهل بیت(ع)، گفت: آموزش و تحقیق در دانش کلام اسلامی امری مهم و ضروری است و راه اندازی پژوهشکده کلام اهل بیت(ع) برای احیا علم کلام کار شایسته‌ای است.



این مرجع تقلید با بیان این که ایراد شبهه و پاسخ دادن به آن موجب پویایی و پیشرفت دانش کلام اسلامی خواهد شد، تاکید کرد: پرداختن به مباحث کلامی رایج و پاسخ گویی به شبهات علیه شیعه و نقد عقاید وهابیت از مهم ترین اولویت های کاری پژوهشکده کلام اهل بیت(ع) به شمار می آید، البته دانشمندان بزرگی مانند شیخ مفید نیز چنین کاری را مد نظر داشتند.



وی، امضای قرارداد مبادله استاد و پژوهشگر با مراکز علمی دنیا و تربیت اساتید علم کلام شیعی و اعزام آنان به کشورهای جهان را از دیگر وظایف پژوهشکده کلام اهل بیت(ع) برشمرد.



آیت الله سبحانی همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از اساتید قوی در زمینه اعتقادات اسلامی برای آموزش و پژوهش دانش کلام، تصریح کرد: تحکیم و تقویت عقاید اسلامی اساتید و پژوهشگران پیش از ورود به مباحث جدید کلامی و پژوهش در کلام سایر ادیان، امری لازم است.



به گزارش مرکز خبر حوزه،‌ در ابتدای دیدار، حجت الاسلام محمد تقی سبحانی، رئیس پژوهشکده کلام اهل بیت(ع)، به وضعیت آموزش رشته کلام در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه قرآن و حدیث اشاره ای کرد و گزارشی از روند شکل گیری و تأسیس پژوهشکده کلام اهل بیت(ع) و راه اندازی گروه های پژوهشی مطالعات موضوعی، روش شناسی، مطالعات تطبیقی و تاریخ کلام و نیز تحقیقات انجام شده در این بخش ارائه کرد و به تبیین برنامه های آینده پژوهشکده پرداخت.

