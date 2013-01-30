  1. بین الملل
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

در نشست کویت صورت گرفت؛

قدردانی بان کی مون از مواضع عربستان و قطر در قبال سوریه

قدردانی بان کی مون از مواضع عربستان و قطر در قبال سوریه

دبیرکل سازمان ملل متحد امروز در سخنان تامل برانگیز، با نادیده گرفتن نقش کشورهای غربی و متحدانشان در ناامن کردن سوریه از مواضع آل ثانی و آل سعود در این زمینه قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، بان کی مون با سخنرانی در نشست بین المللی کمک به ملت سوریه در کویت اظهار داشت : 4 میلیون شهروند سوری به کمکهای انسانی نیاز دارند.

وی در ادامه سخنان خود بدون اشاره به کمک های تسلیحاتی و مالی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به افراد مسلح سوری از این کشورها به ویژه عربستان سعودی، قطر و بحرین به خاطر آنچه کمک به سوریه خواند، قدردانی کرد.

وی افزود: بحران سوریه شهرها و روستاها و همچنین یک چهارم مدارس این کشور را تخریب کرده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد با نادیده گرفتن نقش کشورهای غربی و متحدان آنها در به وجود آوردن فضایی از ناامنی و بی ثباتی در سوریه به سبب حمایتهای گسترده از گروههای مسلح،  نظام سوریه را مسئول خشونت و درگیری در این کشور دانست و گفت : بحران سوریه زمانی به پایان خواهد رسید که راه حل سیاسی برای آن وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد که جامعه جهانی باید تلاش های خود برای حل بحران سوریه را افزایش دهد. نشست بین المللی کمک به ملت سوریه هم اکنون در کویت در حال برگزاری است.

کد مطلب 1803816

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