"نردبان" برنامه ای یک سویه نیست/ ما و بینندگان یک خانواده ایم

الهام عادلی مجری برنامه "نردبان" شبکه مستند در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از استقبال خوب از جشنواره فیلم‌های مردمی و آماتور "نردبان" در سخنانی گفت: اتفاقی که در اولین دوره جشنواره "نردبان" افتاد از حد انتظار من که حدود یک سال است با مخاطبان این برنامه در ارتباط هستم، فراتر بود. آثار بسیاری در این جشنواره شرکت کردند و حتی بعد از پایان یافتن مهلت شرکت در جشنواره، همچنان برخی از علاقمندان به مستندسازی فیلم‌های خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال می‌کنند.

وی افزود: البته نمی‌توان تمام آثار ارسالی به جشنواره "نردبان" را آماتور و غیرحرفه‌ای خواند. چون برخی از آثار ارسال شده به جشنواره حضوری حرفه‌ای در جشنواره‌های معتبر داخلی و خارجی داشته‌اند و با این حال علاقمند بودند در جشنواره مردمی "نردبان" نیز دیده شوند و مورد قضاوت قرار بگیرند.

عادلی با اشاره به ارتباط دوسویه مخاطبان با این برنامه تصریح کرد: وقتی مخاطب می‌بیند که برعکس برنامه‌های دیگر قرار نیست که فقط بنشیند و بسته پیشنهادی برنامه‌ساز را دریافت کند و این بار خودش نیز می‌تواند اثر و حرف‌هایش را به برنامه "نردبان" ارسال کند، احساس می‌کند که این ارتباط دوسویه و واقعی است.

وی پخش مداوم برنامه را در پیشرفت مستندسازی غیرحرفه‌ای ایران مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: به یاد دارم که در سال گذشته که در اول راه بودیم، برخی از بینندگان ما فیلم‌هایی با ساختار کاملا مبتدی ارسال می‌کردند اما پس از اینکه رقابت بین فیلمسازان ایجاد شد و نقاط مثبت و منفی آثار ارسالی مورد بررسی قرار گرفت، همان مخاطبان موفق به تولید آثار خوب و حرفه‌ای شدند. این موضوع بسیار امیدوارکننده است. خوشحالم که با غرور اعلام کنم "نردبان" ما را شبیه خانواده‌ای کرد که قصد کرده‌ایم مسیری مشخص در فیلمسازی را طی کنیم.

عادلی ابراز امیدواری کرد تا با برنامه‌ریزی بهتر جشنواره "نردبان" برای سال آینده، مستندسازان جوان با فراغ بال به تولید آثاری بهتر و با کیفیت‌تر بپردازند و خاطرنشان کرد: در سری جدید برنامه قصد داریم از حضور مخاطبان در آیتم‌های مختلف استفاده کنیم. ارتباط بیشتر مخاطب با برنامه هدف اصلی ماست و حضور مستقیم آنها می‌تواند نویدبخش نسل جدیدی در حوزه مستندسازی باشد.