افتتاح 262 پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در اسکو

صفر آثری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد پروژه شامل پروژه های خدماتی، آموزشی، بهسازی روستایی، کشاورزی است.

وی ادامه داد: با اجرای این تعداد پروژه در این شهرستان پنج هزار و 573 خانوار از خدمات دولت بهره مند خواهند شد.

آثری در خصوص برخی پروژه های افتتاحی در این شهرستان گفت: بهره برداری از 16 پروژه خدماتی دولتی شامل برق رسانی به خانه های طرح مسکن مهر و شهر سهند، افتتاح 230 واحد مسکن روستایی و بهره برداری از هفت پروژه کشاورزی با اعتبار 802 میلیون تومان از جمله پروژ های افتتاحی این شهرستان هستند.

وی افزود: اکثر پروژه های افتتاحی این شهرستان توسط استاندار آذربایجان شرقی و دیگر مقامات استانی به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار اسکو ادامه داد: افتتاح جایگاه چند منظوره سوخت با ظرفیت اشتغال برای 23 نفر و هم چنین بهره برداری از شش پروژه آموزشی در راستای نوسازی و ساخت مدارس با اعتبار دو میلیارد و 100 میلیون تومان از دیگر پروژه های افتتاحی در این شهرستان است.

وی همچنین از اجرای 120 برنامه متنوع فرهنگی، ورزشی، هنری و مذهبی همزمان با ایام الله دهه فجر در این شهرستان خبر داد.