راهیابی مازندران به جشنواره سراسری تئاتر آیات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی اظهار داشت: نمایش مسایا نوشته علیرضا توانا و به کارگردانی عباسعلی ابوالحسنی توانست به عنوان نماینده تئاتر مازندران به این جشنواره سراسری راه یابند.



وی افزود: این نمایش با محوریت موضوعی امام عصر (عج) و فرهنگ مهدویت با هنرنمایی هنرمندان تئاتر شهرستان بابل در روز شنبه 14 بهمن در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه می رود.



ابراهیمی گفت: نماینده تئاتر مازندران از بین 180 اثر شرکت کننده موفق به عبور از مراحل بازخوانی و بازبینی شده و به عنوان یکی از ده نمایش برگزیده جشنواره انتخاب شده است.



راه توسعه برای اهل کتاب باز است

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه مردم سرمایه های نظام هستند، خاطرنشان کرد:‌ مردمی که به کتاب توجه کنند، راه پیشرفت و توسعه برای آنها باز است.



آیت الله نورالله طبرسی در رابطه با برگزاری نمایشگاه کتاب در استان اظهار داشت:‌ برگزاری نمایشگاه کتاب، رخداد مهم فرهنگی است که در استان اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: ما هم از برگزاری نمایشگاه کتاب در استان استقابل می کنیم و این رخداد مهم را به فال نیک می گیریم.

نشاط عمومی با کتاب



با حمایت مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نمایشگاه سراسری کتاب از 14 تا 20 بهمن همه روزه از ساعت 14 تا 21 کیلومتر سه جاده قائم شهر- ساری – جاده شهرک فرهنگیان برگزار می‌‌ شود.

نمایشگاه کتاب بزرگترین رویداد فرهنگی محسوب می شود و در طول سال هیچ برنامه فرهنگی با این سطح و وسعت در استان تشکیل نمی شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی در تشکیل نمایشگاه‌های کتاب اشاعه فرهنگ مطالعه است افزود: نمایشگاه کتاب مازندران یک اتفاق بزرگ فرهنگی در استان است و با توجه به همزمانی ایام دهه فجر و نمایشگاه کتاب، تلاش شده برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در محل نمایشگاه معرف نشاط پرشور مردم استان باشد.

برگزاری چهار محفل انس با قرآن

همزمان با چهارمین روز مسابقات سراسری قرآن چهار محفل انس با قرآن ویژه بانوان درشهرستان‌های جویبار، نکا، بهشهر و ساری برگزار می‌ شود.

تاکنون 12 محفل انس با قرآن ویژه بانوان در شهرستان‌های نور، محمودآباد، چالوس، نوشهر، فریدونکنار، بابلسر، تنکابن، رامسر، آمل، بابل و قائم‌ شهر برگزار شد.

با حضور حکیمه نصیری از حفاظ قرآن کریم، خانم‌ها فهیمه ایزدی و ملکشاه و پورطهماسب از قاریان کشوری و استانی قرآن و گروه تواشیح نسیم رحمت بابلسر محفل انس با قرآن از ساعت 14 در مجتمع راه آهن نکا و از ساعت 10 صبح در سالن سپاه بهشهر برگزار می‌ شود.

ترویج استفاده بهینه‌تر از قرآن



قاری برجسته قرآنی مازندران گفت: استفاده بهینه‌ تر از قرآن در جامعه اسلامی ترویج شود.

احمد مقیمی قاری برجسته قرآنی کشور در حاشیه برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات قرآنی کشور اظهار داشت: شیعیان قرآنی باید در جهان الگو و نمونه برای همه باشند.



وی بهره‌ گیری از مفاهیم قرآنی را یکی از عوامل ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ قرآنی در جامعه اعلام و افزود: به خاطر وجود این کتاب الهی در بین مسلمانان باید این قشر جهان در همه امور نسبت به سایر ملل جهان در راس قرار گیرند.

رونمایی از جلد 27 تسنیم جوادی آملی



مسئول برگزاری نمایشگاه سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مازندران از رونمایی جلد 27 تسنیم آیت‌الله جوادی آملی در مازندران خبر داد.

قاسم عزیززاده گرجی ظهار داشت: نمایشگاه آخرین دستاوردهای قرآنی در حاشیه برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات قرآنی کشور در مازندران در 25 غرفه با حضور ناشران برجسته قرآنی کشور برپا شد.



وی ادامه داد: برای برپایی نمایشگاه تلاش شد که از فعالان برجسته قرآنی که دارای تولیدات معتبر هستند، دعوت شود که معتبرترین کتا‌ب‌های علوم قرآنی در این نمایشگاه عرضه شد.



مهجوریت درعمل به قرآن

امام جمعه بابلکنار با اشاره به اینکه منشاء انقلاب اسلامی از قرآن است، گفت: مشکل جوامع کنونی مهجوریت در عمل به قرآن است.

حجت‌ الاسلام عباس بابائیان در محفل انسی با قرآن‌کریم ویژه دانش‌ آموزان مقطع ابتدایی در مصلی نمازجمعه بابلکنار اظهار داشت: اگر کسی در جوانی قرآن بخواند قرآن با گوشت و خون وی آمیخته شده و وی را در برابر ظلم و ستم مصون نگه می‌دارد.



وی با اشاره به اینکه قرآن در جامعه ما مهجور است، افزود: با توجه به اینکه بارها در آیات متعدد قرآن نسبت به تلاوت قرآن تاکید شده است اما متاسفانه تلاوت قرآن در جامعه ما مهجور است و چندان به تلاوت آیات نورانی قرآن توجه نمی‌شود.

ایران رتبه بالایی در برنامه‌های قرآنی دارد



استاد محمود شحات انور گفت: ایران رتبه و جایگاه شایسته‌ای در برنامه‌های قرآنی دارد. وی با اشاره به جایگاه و منزلت قرآن در ایران و دیگر کشورهای اسلامی گفت: برنامه‌های ترویج قرآن در ایران رتبه بالایی داشته و به صورت تخصصی و با برنامه‌ریزی‌های مدون به امر آموزش رشته‌های مختلف قرآنی در این کشور اسلامی پرداخته می‌ شود.



وی با اعلام اینکه ایران و مصر در بین کشورهای اسلامی دارای بهترین برنامه‌های قرآنی هستند، ادامه داد: برنامه‌های قرآنی باید توسط علما و متخصصان این امر به بهترین روش برنامه‌ریزی و از طریق رسانه‌های ملی هم تبلیغات گسترده و مستمری به مسائل قرآنی اختصاص داده شود، همانطوری‌که نماز و روزه و دیگر مسائل دینی تبلیغ می‌شوند.



این قاری برجسته دنیای اسلام درباره نقش خانواده و مربیان در امر آموزش قرآن به فرزندان بیان کرد: سبک قرائت قرآن را همچون پدرم ادامه دادم و در وهله نخست فضل خداوند یکتا و سپس خانواده و به ویژه پدرم، سبب تاثیر‌پذیری‌ام به قرآن گشتند.











