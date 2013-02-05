اشتباه در محاسبه کالری مواد غذایی/ به جدول بسته بندی موادغذایی اتکا نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات اخیر نشان می دهد که وزن، تکه کردن و خرد کردن و حتی جویدن غذا بر میزان کالری دریافتی افراد تأثیر می گذارد. برای برخی از غذاها نسبت کالری در آنها طی مرحله هضم ثابت می ماند و نسبت کالری برخی دیگر تغییر می کند.

همچنین هنگام هضم کردن غذا توسط انسان نیز مقداری انرژی صرف می شود و حتی باکتریهای موجود در معده و روده افراد بخشی از کالریهای غذای انسان را به خود اختصاص می دهد.

هیچ کدام از این عوامل در سیستم کنونی محاسبه کردن کالری ها که به بیش از 100 سال پیش باز می گردد مدنظر قرار نگرفته است.

دانشمندان همواره می دانستند که محاسبه کالری ها تخمینی است و طی سالها برخی از دانشمندان خواستار تغییراتی در این سیستم شده اند و اکنون این موضوع را مورد تأکید قرار داده و اظهار داشته اند که کل سیستم محاسبه کالری باید تغییر کند تا مصرف کننده اطلاعات بهتری از این که هنگام مصرف غذا چقدر کالری دریافت می کند، به دست آورد.

دیوید بیر محقق فیزیولوژیست در مرکز تحقیقات مواد غذایی انسانی در وزارت کشاورزی آمریکا اظهار داشت: اگر صاحبان صنایع غذایی می خواهند اطلاعاتی را روی بسته های مواد غذایی درج کنند، شایسته تر آن است که این اطلاعات صحت داشته باشد.

در تحقیقاتی که سال گذشته انجام شد مشخص شده است که جدولهای محاسبه کالری مواد غذایی روی بسته بندی ها معمولا 20 درصد کالریها را کمتر از آنچه ارزیابی شده نشان می دهد. اکنون محققان بررسی دوباره برخی مواد غذایی از جمله غذاهای دارای غلات کامل و سبزیجات را آغاز کرده اند.

در بیشتر موارد، میزان اشتباه این اطلاعات کوچک هستند اما اطلاعات ارائه شده در رابطه با برخی از مواد غذایی با آنچه توسط دانشمندان تخمین زده شده تا 50 درصد نادرست است.

یکی از راه های اندازه گیری انرژی غذاها یا میزان کالری آنها سوزاندن آن در دستگاهی است که "کالریمتر بمب" نامیده می شود. اما این روش این حقیقت را که انسانها هنگام دفع نیز قدری کالری از دست می دهند نادیده می گیرد. طی سالها محققان تلاش کرده اند راهی برای محاسبه دقیق این میزان پیدا کنند.

کالری اولین بار در سال 1824 میلادی توسط نیکولاس کلمنت به عنوان واحدی از گرما تعریف شد. بین سال های 1841 و 1867 این لغت به فرهنگ های انگلیسی و فرانسوی اضافه شد.

یک کالری عبارت است از مقدار گرمای (انرژی) لازم برای اینکه دمای یک گرم آب را از 14.5 به 15.5 درجه افزایش دهد.