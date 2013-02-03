به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارش خود می نویسد : در تابستان سال گذشته میلادی، "هیلاری کلینتون" و "دیوید پترائوس" نقشه مشترکی را برای تسلیح مخفیانه شورشیان سوری ارائه کرده بودند.

این طرح محرمانه شامل کمک به شورشیان و آموزش تروریستها در سوریه بود و بر این نکته تاکید داشت که گروهی از کشورهای خواهان براندازی حکوت سوریه، تشکیل شود که آمریکا بتواند با آنها همکاری داشته باشد.

این طرح مشترک محرمانه از سوی کلینتون و پترائوس که در آن زمان ریاست سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) را برعهده داشت به کاخ سفید ارائه شد.

به گزارش مهر، هر چند در یک سال گذشته خبرهای متعددی درباره مذاکره آمریکا با شورشیان سوری و ارائه تجهیزات نظامی پیشرفته از جمله موشک های زمین به هوا از سوی واشنگتن به شورشیان سوری منتشر شده، اما در گزارش نیویورک تایمز ادعا شده که این کمک ها صرفا انسان دوستانه بوده اند.

برهمین اساس با افشا شدن این طرح محرمانه، رسانه های غربی سعی کرده اند تا آن را به شکلی منتشر کنند تا برای کاخ سفید مایه شرمساری نشود. در همین رابطه رویترز در گزارشی نوشته است : کاخ سفید با طرح مشترک کلینتون و پترائوس برای تسلیح مخالفان سوری مخالفت کرد.

رویترز در این مطلب مدعی شده دلیل مخالفت آمریکا با طرح مشترک کلینتون و پترائوس آن بود که احتمال داشت با اجرای این طرح "پای آمریکا مستقیما به بحران سوریه" کشیده شود و سلاح های ارسالی برای تروریستها در اختیار گروه های دیگری قرار گیرد.

به نوشته رویترز، برخی مقامات کاخ سفید امیدوار بودند که پس از انتخابات ماه نوامبر مجددا این طرح مشترک مطرح شود، اما استعفای پترائوس به واسطه فساد اخلاقی و پایان دوره حضور کلینتون در پست وزارت خارجه سبب شد تا این طرح به فراموشی سپرده شود.