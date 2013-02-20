هیلاری کلینتون گرانترین سخنران آمریکایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، "هیلاری کلینتون" به عنوان سخنران یک موسسه مطالعاتی در آمریکا برای یک ساعت سخنرانی مبلغی معادل یک سال حقوقش به عنوان وزیر خارجه را دریافت می کند.

کلینتون که در زمان حضورش در دولت "باراک اوباما" سالی حدود 200 هزار دلار حقوق دریافت می کرد، پس از خداحافظی اش از وزارت خارجه در ماه ژانویه، برای موسسه مطالعاتی هری واکر کار خواهد کرد.

این موسسه در فهرست سخنرانان خود نام سیاستمداران صاحب نامی مانند "گرهارد شرودر" صدراعظم پیشین آلمان، "آرنولد شوایتزنگر" فرماندار پیشین کالیفرنیا و "بیل کلینتون" رئیس جمهوری اسبق آمریکا را دارد.

هیلاری با این کار، قدم در مسیری می گذارد که همسرش در سال 2001 آغازگر آن بود. بر این اساس بیل کلینتون پس از پایان کارش در کاخ سفید تا کنون طی سخنرانی هایی که انجام داده حدود 89 میلیون دلار ثروت اندوخته است.