به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمهوری اسلامی ایران در ردیف 10 کشور نخست جهان است که به فناوری ساخت و تکثیر سلول های بنیادین که در پیوند های مختلف کاربرد دارد دست یافته و داروهای پیشرفته با استفاده از نانوتکنولوژی تولید می کند.

در واقع در دنیای امروز قدرت و توانایی از آن کشورهای است که ضمن در اختیار داشتن علم و دانش به استقلال علمی هم دست یافته باشد.

تولید داروهای پیشرفته با استفاده از نانوتکنولوژی در کشور

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: با توجه به اینکه مقوله بهداشت و درمان نقش مهمی در سیاست گذاری های دولت ها در بخش عمومی ایفا می کند و اثر تعیین کننده ای در موقعیت اقتصادی و اجتماعی دارد فعالیت های بهداشتی و درمانی علاوه بر تامین تندرستی می تواند شرایط مطلوب تری را برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد فراهم کند و بستر توسعه را مهیا سازد.

محمدحسین قربانی با اعلام اینکه تامین سلامت و بهداشت مردم از مهمترین دغدغه‌ های مسئولان است، افزود: مقوله سلامت برای همه انسانها جایگاه خاصی داشته و نمی ‌توان به راحتی از آن گذشت.

وی اظهارداشت: مسئله بهداشت و امنیت غذایی یکی از مسائل مهم است و رابطه تنگاتنگی با سلامت جامعه و مردم دارد بنابراین باید اهتمام ویژه ای به این مهم شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه بر ضرورت پیشگیری از شیوع بیماری ها با افزایش آگاهی های پزشکی در جامعه تاکید کرد و یادآورشد: شبکه بهداشت و درمان باید از طریق خانه های بهداشت و کارشناسان برای ارتقای آگاهی های مردم بیشتر تلاش کنند.

به هر ترتیب دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان پس از پیروزی انقلاب اسلامی توانسته با توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی، تربیت پزشک و متخصص علوم پزشکی وضعیت بهداشت و درمان را در این سرزمین شمالی بهبود بخشد و بسیاری از نیاز ها را در این بخش بر آورده سازد.

بنابراین بالارفتن سطح توقعات بهداشتی و درمانی در جامعه، افزایش میانگین سن و گسترش شهرها و روستاها نیاز مردم به خدمات بهداشتی درمانی استاندارد را بیشتر کرده است.

لزوم تامین خدمات بهداشتی و درمانی استاندارد در گیلان

گیلان با جمعیت دو میلیون و 450 هزار نفری همه ساله پذیرای میلیون ها نفر مسافری است که برای سیاحت یا انجام کارهای تجاری، صنعتی، علمی و تحقیقاتی به این استان سفر می کنند و گاه نیازمند خدمات درمانی و بهداشتی می شوند.

تماس های مکرر مردم با دستگاه های نظارتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه های عمومی استان نشان می دهد در کنار تمامی پیشرفت های پزشکی و درمانی هنوز کاستی های در حوزه بهداشت، درمان و داروی استان وجود دارد.

قشر های مختلف مردم به هنگام مراجعه به بیمارستان ها، مطب پزشکان، داروخانه ها و آزمایشگاه های طبی و تشخیصی بیماری ها، گاهی با مشکلاتی همچون کمبود فضا، دارو، نوبت های طولانی، هزینه های سنگین درمانی و نامناسب بودن تعرفه های بیمه ای رو به رو هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در این ارتباط گفت: حوزه سلامت و بهداشت از حوزه های مهمی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستخوش تحولات بسیاری شده است.

حسن بهبودی با اعلام اینکه گیلان از حیث حضور پزشکان در مناطق شهری و روستایی وضعیت مناسبی دارد، افزود: پوشش پزشکان در مناطق روستایی در قالب طرح پزشک خانواده صد درصد است.

وی اظهارداشت: برنامه ریزی زیرساختی برای پزشک خانواده شهری نیز فراهم شده که با تامین اعتبار از سوی دولت این طرح نیز قابلیت اجرایی در استان دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: هم اکنون 700 متخصص در رشته های مختلف در استان مشغول به خدمت رسانی به مردم هستند و 346 عضو هیئت علمی در سطح دانشگاه فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: چهار هزار پرستار و همچنین 13 هزار و 600 نیروی انسانی در سطوح مختلف اداری، مالی، پرستاری و همچنین بهورزان در مناطق شهری و روستایی استان به فعالیت مشغول هستند.

گیلان جزو هفت استان برتر کشور در زمینه شرایط مطلوب نیروهای انسانی و امکانات

بهبودی با بیان اینکه گیلان جزو هفت استان کشور است که شرایط مطلوب نیروهای انسانی و امکانات را دارد، یادآورشد: هزار و 400 تخت بیمارستانی در حال ساخت استان است که هم اکنون بین 18 تا 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

جایگاه ویژه سلامت در روند توسعه هر جامعه، حیاتی و ویژه است به گونه ای که سلامت هم بستر توسعه و شکوفایی است و هم یکی از مهمترین اهداف روند توسعه به حساب می آید.

در اغلب جوامع توسعه یافته میزان دسترسی افراد به خدمات بهداشتی و سلامت بسیار بالاست و دولت ها یکی از اصلی ترین وظایف خود در برابر جامعه را تامین کیفیت زندگی و ارتقای بهداشت و سلامت می دانند چرا که منابع انسانی که به عنوان موتور محرک یک جامعه محسوب می شوند همواره باید در صحت و سلامت کامل باشند.

بدون شک اگر منابع انسانی در یک جامعه با زوال و آسیب ها و بیماری های متعدد و پی در پی روبه رو باشد آن گاه نه تنها دیگر افراد توانایی درآمدزایی و شکوفایی برای جامعه را ندارند بلکه درمان آنها هزینه های بسیاری را بر جامعه تحمیل می کند که این هزینه ها می تواند به کلی حرکت روبه توسعه و پیشرفت را مختل کند.

فرماندار شهرستان لنگرود در این زمینه گفت: در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات بسیار جدی در حوزه سلامت و بهداشت کشور پدید آمده است.

کمال محمد بیگی افزود: تمامی نیروی انسانی حوزه سلامت امروز از داخل کشور تامین می شوند و پزشکان ایرانی جزو بهترین پزشکان در سطح جهان به حساب می آیند.

وی اظهارداشت: حوزه سلامت یکی از مهمترین بخش هایی است که باید به آن اهتمام جدی داشت و با همت مضاعف، هماهنگی و برنامه ریزی اصولی در راستای افزایش زیرساخت های بهداشتی و درمانی استان تلاش کرد.

توسعه و سلامت دو مقوله در هم تنیده هستند

فرماندار شهرستان لنگرود یادآور شد: سرمایه گذاری در بخش سلامت بستر توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار را فراهم می کند.

به هر حال دستیابی به خدمات بهداشتی و درمانی برای عموم یک حق الهی و قانونی است، مردم به ویژه افراد کم درآمد جامعه از مسئولان بهداشت و درمان انتظار دارند با ادامه روند توسعه و تجهیز بیمارستان ها، درمانگاه ها، خانه های بهداشت و تامین پزشک در مناطق محروم و دور دست و اجرای طرح های نظارتی دقیق تر خدمات شایسته تری را ارائه کنند.