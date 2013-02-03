18 مدرسه علمیه خواهران در مازندران فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی جعفری در مراسم کلنگ زنی حوزه علمیه خواهران قائم شهر با اشاره به 18مدرسه حوزه علمیه خواهران در مازندران اظهارداشت: درحال حاضر بیش از دو هزار نفراز بانوان طلبه مشغول تحصیل هستند.

وی با اشاره به استقبال سه برابری ظرفیت خواهران از این مدارس افزود: بدلیل کمبود مکان و مشکلات مالی قادر به ایجاد مدارس حوزوی نمی باشد.

وی بابیان اینکه برخی از شهرهای بزرگ استان نور، سوادکوه و بابلسر فاقد مدارس حوزوی است که موجب تاسف است، اذعان داشت: در همه شهرهای استان نیاز به راه اندازی مدارس حوزوی خواهران هستیم.

طوفان شدید یک زن 55 ساله را روانه بیمارستان کرد

سخنگوی مرکز و مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بابل گفت: براثرسقوط درخت در بابل یک نفرخانم 55 ساله را روانه بیمارستان کرد.

مهدی غلام نیا روشن افزود: بر اساس تماس مردمی مبنی براینکه راننده پژو 405 درمسیر جنب ایستگاه آمل به بابل درحال تردد بود که در اثرطوفان شدید یک اصله درخت سقوط و بر روی پژو 405 افتاده که تکنسین های اورژانس 115 این شهرستان به محل حادثه اعزام شد و مشاهده کرده دراین حادثه یک نفرخانم 55 ساله از ناحیه سرو گردن به شدت مجروح شدند.

وی بیان داشت: توسط مامورین این اورژانس اقدامات اولیه پزشکی انجام داده و مصدوم جهت ادامه درمان پزشکی به بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان انتقال دادند.

افتتاح نخستین دستگاه خودپرداز در کجور

بخشدار کجورگفت: نخستین دستگاه خودپرداز بانکی در شهر پول کجور رسما افتتاح و به بهره برداری رسید.

این دستگاه خودپرداز که عضو شبکه شتاب نیز است با همت بانک حکمت ایرانیان در شهر پول کجور مستقر شد و تمامی خدماتی که سایر خودپردازهای رسمی در سراسر کشور ارائه می دهند این خودپرداز همان خدمات را به مردم کجور می دهد.

اگر شهروندی کارت بانکی از بانک حکمت ایرانیان را داشته باشد می تواند روزانه تا سقف 400 هزار تومان وجه نقد از این خودپرداز دریافت کند و این در حالی است که با سایر کارتهای بانکی تا سقف 200 هزار تومان وجه نقد قابل برداشت است.

ساخت دبستان شش کلاسه نوشهر

رئیس اداره آموزش و پرورش نوشهر گفت: 34 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی را پشت سر گذاشتیم و شاهد دستاوردهای ارزشمندی در همه حوزه ها و به ویژه در آموزش و پرورش بودیم.

احمد بیژنی افزود: بعد از انقلاب در حوزه آموزش و پرورش بیش از 85 درصد فضای آموزشی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و این نشانه توجه ویژه به تعلیم و تربیت است.

وی اضافه کرد: در طول دولت نهم و دهم این توجهات بیشتر شد و امروز شش پروژه آموزشی در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع با اعتباری معادل دو میلیارد و 400 میلیون تومان آماده شد که در روزهای آتی افتتاح و در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

افتتاح یک واحد پرورش ماهی قزل آلا در چالوس

همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر پروژه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در اشکاردشت چالوس به بهره برداری رسید.

رئیس شیلات نوشهر و چالوس گفت: این واحد به صورت نیمه متراکم و دو منظوره توسط علی اکبر نیک سرشت راه اندازی شده است.

علی‌پاشا زانوسی، ظرفیت تولید سالانه این واحد را 10 تن عنوان کرد که قابیلت افزایش تا 40 تن را خواهد داشت.