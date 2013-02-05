باند سارقان موتورسیکلت در شیراز منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس حیدری در تشریح این خبر گفت: پس از آنکه پرونده ای از کلانتری 12 فخر آباد شیراز تحت عنوان سرقت یک دستگاه موتور سیکلت به پلیس آگاهی واصل شد،‌تحقیقات ماموران در خصوص شناسایی و دستگیری سارق و یا سارقان آغاز شد.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی بعمل آمده با ماموران انتظامی شهرستان شیراز، دو نفر مظنون به نام های "پ –م" و " الف –ش" توسط ماموران کلانتری 24 ابوذر دستگیر و جهت انجام تحقیقات بیشتر به پلیس اگاهی منتقل شدند.

رئیس پلیس آگاهی فارس گفت: در بررسی های انجام شده مشخص شد یکی از این دو متهم ("پ –م) دارای یک فقره سابقه کیفری می با شد.سرهنگ "حیدری" بیان کرد: در تحقیقات انجام شده ابتدا سرقت موتورسیکلت فوق و در ادامه 10 فقره سرقت موتوزسیکلت دیگر در سطح شهرستان شیراز با همدستی متهم دیگر "الف –ش" از وی کشف شد.

وی افزود: این دو سارق شش دستگاه از موتور سیکلت ها را به یک نفر افغانی به نام "ع –س" و 4 دستگاه دیگر را به شخصی به نام "الف –غ" که دارای مغازه خرید ضایعات است فروخته بودند.

سرهنگ حیدری اظهار کرد: صحنه های وقوع جرم بازسازی و تعداد 10 نفر از مالباختگان شناسائی و متعاقبا از مغازه و کارگاهان خریدار اموال مسروقه بازرسی که در این رابطه دونفر مالخر به نام "الف –غ" و "م –الف" دستگیر شدند.

وی گفت: در بازرسی از مغازه و کارگاهان خریداران اموال مسروقه یک عدد تنه موتور سیکلت مسروقه و مقدار تقریبی300 کیلوگرم سیم مسی برق کشف و کلیه متهمان با قرار قانونی راهی زندان شدند.

انهدام باند سارقان احشام در آباده

فرمانده انتظامی شهرستان آباده از شناسایی و دستگیری اعضاء باند سارق احشام و کشف 19 فقره سرقت از آنها در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ جنتی در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در اطراف شهرستان آباده شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی یک نفر از سارقان به نام های "الف –م"،‌"ن –ب" و "ی- الف" شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آباده گفت: این سارقان با استفاده از شیوه و شگرد خاص، در گردنه ها و دست اندازها اقدام به سرقت احشام از کامیون های عبوری حامل احشام می کردند.

.سرهنگ جنتی افزود: در تحقیقات انجام شده از سارقان 19 فقره سرقت احشام از آنها کشف و مشخص شد، احشام را در میدان دام یاسوج و نور آباد به فروش میرساندند.وی در پایان گفت: تحقیقات از این سارقان جهت کشف سرقت های احتمالی دیگر ادامه دارد.