۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

همزمان با دهه فجر/

آغاز ساخت دو پروژه مسکن ایثارگران در اراک

اراک- خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اراک از آغاز اجرای دو پروژه ساخت مسکن برای ایثارگران همزمان با ایام دهه فجردر اراک خبر داد.

مرتضی انصاری فر در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: دو پروژه 150 واحدی در شهرصنعتی و 350 واحدی در شهرک قائم در این ایام کلنگ زنی  می شوند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه مهمانی لاله ها در ایام دهه فجر، افزود: در این برنامه گلباران  و عطرافشانی قبور پاک شهدا و تعویض پرچم هایشان با حضور خانواده های شهدا و نیروی انتظامی و نظامی در 21  بهمن برگزار می شود.

انصاری فر در ادامه گفت: طبق توافقات صورت گرفته با شهرداری و شورای شهر اراک در آینده ای نزدیک 57 تن از فرزندان شاهد و ایثارگر در شهرداری به استخدام در خواهند آمد.

وی افزود: تحویل یک دستگاه تلویزیون شهری در میدان شهدا اراک به بنیاد شهید جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیگر توافقات بین بنیاد شهید و شهرداری و شورای شهر است.

