آغاز ساخت دو پروژه مسکن ایثارگران در اراک

مرتضی انصاری فر در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: دو پروژه 150 واحدی در شهرصنعتی و 350 واحدی در شهرک قائم در این ایام کلنگ زنی می شوند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه مهمانی لاله ها در ایام دهه فجر، افزود: در این برنامه گلباران و عطرافشانی قبور پاک شهدا و تعویض پرچم هایشان با حضور خانواده های شهدا و نیروی انتظامی و نظامی در 21 بهمن برگزار می شود.

انصاری فر در ادامه گفت: طبق توافقات صورت گرفته با شهرداری و شورای شهر اراک در آینده ای نزدیک 57 تن از فرزندان شاهد و ایثارگر در شهرداری به استخدام در خواهند آمد.

وی افزود: تحویل یک دستگاه تلویزیون شهری در میدان شهدا اراک به بنیاد شهید جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیگر توافقات بین بنیاد شهید و شهرداری و شورای شهر است.