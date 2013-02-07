به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه های اجرایی برتر استان هرمزگان ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری هرمزگان معرفی شدند.

در این جلسه اداره کل آموزش و پرورش، سازمان جهاد کشاورزی و پالایشگاه سرخون و قشم به عنوان دستگاه های برتر از نظر شاخص های عمومی و اختصاصی معرفی شدند.

همچنین اداره کل نوسازی مدارس، سازمان صنعت، معدن و تجارت، بانک کشاورزی و بانک ملی دستگاه های برتر هرمزگان از نظر شاخص های اختصاصی شدند و اداره کل بنادر دریانوردی، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بیمه سلامت عناوین برتر در زمینه شاخص های اختصاصی را کسب کردند.

از نظر شاخص های مدیریتی و ترویج نماز نیز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گمرکات، منابع طبیعی و اداره کل آموزش و فنی و حرفه ای نیز به عنوان دستگاه های برتر شناخته شدند.

فرمانداری شهرستان جاسک نیز به عنوان برترین فرمانداری استان هرمزگان و اداره تامن اجتماعی شهرستان بندرخمیر نیز به عنوان برترین دستگاه شهرستانی انتخاب شدند.